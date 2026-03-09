बॉक्स जंप एक्सरसाइज बढ़ा सकती है पूरे शरीर की ताकत, जानिए इससे जुड़ी अहम जानकारी

बॉक्स जंप एक एक्सरसाइज है, जिससे आपको गजब की ताकत मिल सकती है। ये कूदने वाली कसरत होती है, जिसमें शरीर की कई मांसपेशियां सक्रीय होती हैं। इससे आपको ताकत और फुर्ती मिल सकती है। इसे अपनी कसरत में शामिल करने से खेल में आपका प्रदर्शन सुधरता है और फिटनेस भी अच्छी होती है। ये कसरत आसान भले दिखती है, पर बहुत असरदार है। आइए इस एक्सरसाइज से जुड़ी कुछ अहम बातें जानते हैं।

#1 बॉक्स जंप करने का तरीका बॉक्स जंप में आपको खड़े होकर किसी ऊंची जगह पर कूदना होता है। ये ऊंची जगह आमतौर पर कोई मजबूत बॉक्स या प्लेटफॉर्म हो सकता है। इस एक्सरसाइज में आपके पैर, कूल्हे और पेट की मांसपेशियां काम करती हैं। इसके लिए तालमेल और संतुलन बनाना जरूरी है। जब आप जमीन से जोर लगाकर ऊपर कूदते हैं और बॉक्स पर हल्के से उतरते हैं तो शरीर में गजब की ताकत बनती है। यही ताकत आपके खेल को और अच्छा बनाती है।

#2 बॉक्स जंप के फायदे बॉक्स जंप को अपने एक्सरसाइज रूटीन में जोड़ने के कई फायदे होते हैं। यह एक्सरसाइज आपके दिल और फेफड़ों को मजबूत बना सकती है। इसे करने से दिल की धड़कन बढ़ती है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इससे पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, खासकर पिंडलियां, जांघें और कूल्हे की मांसपेशियों पर असर दिखता है। कूदते समय शरीर को संभालना सीखने से आपका तालमेल और संतुलन भी सुधरता है।

#3 सही तरीके के लिए कुछ सुझाव बॉक्स जंप को सुरक्षित और सही ढंग से करने के लिए, पहले इसका तरीका समझना जरूरी है। बॉक्स से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाएं। आपके पैर कंधे जितने चौड़े खुले होने चाहिए। घुटनों को हल्का मोड़ें और जोर लगाने के लिए बांहों को पीछे ले जाएं। अब दोनों बांहों और पैरों से तेजी से ऊपर कूदें। बॉक्स पर उतरते समय घुटनों को हल्का मोड़ें, ताकि आपको थोड़ा भी झटका न लग जाए।

