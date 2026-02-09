ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड कुत्ते के बारे में जानें ये 5 खास बातें, देखभाल करना हो जाएगा आसान

आपने जर्मन शेफर्ड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड भी कुत्तों की एक खास नस्ल है। यह मध्यम आकार के कुत्ते होते हैं, जो अपनी ऊर्जा और समझदारी के लिए जाने जाते हैं। यह नस्ल विशेष रूप से खेतों पर काम करने के लिए पाली जाती थी। हालांकि, अब इन्हें लोग पालतू जानवर के तौर पर घर में रखना पसंद करते हैं। इस लेख में हम आपको इस नस्ल के बारे में 5 खास बातें बताएंगे।

#1 आकार और वजन ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड कुत्ते आमतौर पर 18 से 23 इंच ऊंचे होते हैं और इनका वजन 30 से 65 पाउंड तक हो सकता है। इनका आकार मध्यम होता है, जिससे ये न तो बहुत बड़े होते हैं और न ही बहुत छोटे होते हैं। इनका शरीर मजबूत और मांसपेशियों से भरा होता है, जो इन्हें तेज दौड़ने और कूदने की क्षमता देता है। इनका आकार और वजन इन्हें खेतों में काम करने के लिए आदर्श बनाता है।

#2 फर की देखभाल ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड कुत्तों का फर मोटा और मुलायम होता है, जो इन्हें ठंडे मौसम में भी गर्म रखता है। इनका फर 2 परतों वाला होता है, जिसकी बाहरी परत मोटी और खुरदुरी होती है, जबकि अंदरूनी परत मुलायम होती है। इस फर की खासियत यह है कि यह इन्हें विभिन्न मौसम की परिस्थितियों में आरामदायक महसूस करवाता है। इनके फर को नियमित ब्रशिंग की जरूरत होती है, ताकि वह साफ-सुथरा रहे और उलझे न।

#3 ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का स्वभाव ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड कुत्ते अपने ऊर्जावान स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत ही सक्रिय और खेलना-कूदना पसंद करने वाले जानवर होते हैं। इन्हें रोजाना लंबी सैर पर ले जाएं या इनके साथ कुछ घंटे खेलें। ऐसा करने से ये स्वस्थ रहेंगे और इनकी ऊर्जा सही तरह से खर्च हो सकेगी। ये बहुत ही समझदार होते हैं, जिससे ये जल्दी प्रशिक्षित हो जाते हैं और नए आदेश जल्दी समझ जाते हैं। इनका स्वभाव दोस्ताना और वफादार होता है।

#4 ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड की देखभाल ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड कुत्तों की सेहत आमतौर पर अच्छी होती है, लेकिन इन्हें कुछ सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनमें हड्डियों की समस्या या आंखों की दिक्कत शामिल हो सकती हैं। नियमित पशु चिकित्सा जांच और सही डाइट देकर इनकी देखभाल की जा सकती है। इनके स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम भी जरूरी है, ताकि ये फिट और स्वस्थ रहें। इनकी देखभाल करने से इनकी उम्र बढ़ती है और वे ऊर्जावान भी रह पाते हैं।