ऑरा क्लेंजिंग के बारे में जानकारी

तेजी से बढ़ रहा है ऑरा क्लेंजिंग का चलन, इस आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में जानिए

लेखन सयाली 11:10 am Sep 13, 202611:10 am

क्या है खबर?

ऑरा क्लेंजिंग एक पुरानी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को साफ और संतुलित करने में मदद करती है। यह तरीका न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन भी लाता है। इस प्रक्रिया में हमारे चारों ओर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा भरी जाती है। इस लेख में हम समझेंगे कि ऑरा क्लेंजिंग क्या है, इसे कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं।