बहुत ही प्यारा कुत्ता होता है अलास्कन मालाम्यूट, जानिए इस नस्ल की खास बातें

अलास्कन मालाम्यूट कुत्तों की एक बड़ी नस्ल है, जो अपने आकर्षक रूप और शक्तिशाली शरीर के लिए जानी जाती है। यह नस्ल मूल रूप से उत्तरी अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में पाई जाती है। पुराने समय में इनके जरिए स्लेज यानि बेपहियों वाली गाड़ी खींची जाती थीं। हालांकि, अब इन्हें लोग पालतू जानवर के रूप में घर लाते हैं, जिससे उनका जीवन खुशहाली से भर जाता है। आइए इस अनोखे कुत्ते के बारे में खास बातें जानते हैं।

#1 आकार और वजन अलास्कन मालाम्यूट एक बड़ी नस्ल है, जो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। एक औसत नर अलास्कन मालाम्यूट का वजन 38-45 किलो और मादा का 34-38 किलो होता है। इनका कद भी काफी लंबा होता है, जो इन्हें ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। इनका मोटा और घना फर इन्हें ठंडे मौसम में भी गर्म रखता है और इन्हें बर्फीले क्षेत्रों में काम करने में मदद करता है। इनकी शारीरिक बनावट इन्हें बहुत मजबूत और आकर्षक बनाती है।

#2 स्वभाव अलास्कन मालाम्यूट स्वभाव से बहुत ही मिलनसार होते हैं। हालांकि, ये अजनबियों के प्रति सतर्क भी रहते हैं। ये अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हैं और बच्चों के साथ खेलना इन्हें बहुत पसंद होता है।हालांकि, इनका स्वभाव कभी-कभी थोड़ा जिद्दी भी हो सकता है, खासकर जब इन्हें कोई नया आदेश सिखाया जा रहा हो। इनकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा होता है और ये हमेशा बात करते रहते हैं।

#3 देखभाल अलास्कन मालाम्यूट की देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इनका फर बहुत घना होता है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप नियमित रूप से उनके बाल कंघी करें, ताकि इनका फर उलझे न। इसके अलावा इनकी त्वचा की सफाई भी जरूरी होती है, ताकि संक्रमण से बचा जा सके। इनके खाने की व्यवस्था भी खास होनी चाहिए, जिसमें प्रोटीन युक्त भोजन शामिल होना चाहिए। इससे उन्हें उचित पोषण मिलता है।

#4 स्वास्थ्य समस्याएं अलास्कन मालाम्यूट आमतौर पर स्वस्थ होते हैं, लेकिन इनमें कुछ वंशानुगत समस्याएं हो सकती हैं। इनमें हिप डिस्प्लेसिया और आंखों की समस्याएं शामिल हो सकती हैं। पशु चिकित्सक से इनकी नियमित जांच करवानी चाहिए, ताकि किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सके और उसका इलाज हो सके। इसके अलावा इनके खाने और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि इनकी सेहत बेहतर बनी रहे और ये लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें।