क्या है आरी कढ़ाई? जानिए इससे जुड़ी सभी अहम बातें

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आरी कढ़ाई के प्रकार

आरी कढ़ाई कई तरह की होती है, जिनमें फूलों की डिजाइन, ज्यामितीय आकृतियां और पशु चित्रण शामिल हैं। फूलों की डिजाइन सबसे आम होती हैं, जो अक्सर साड़ियों, कुर्तियों और अन्य कपड़ों पर की जाती हैं। ज्यामितीय आकृतियां आमतौर पर पर्दों और मेज के कपड़े आदि पर दिखाई देती हैं। पशु चित्रण खास अवसरों पर बनाए जाते हैं और इनमें बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है। हर प्रकार की आरी कढ़ाई अपनी जगह पर खास होती है।