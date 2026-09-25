खाने के बाद अजवाइन का पानी पीना चाहिए या सौंफ का पानी? जानें सही विकल्प
क्या है खबर?
खाने के बाद पेट को आराम देने और पाचन क्रिया को सुधारने के लिए अजवाइन का पानी और सौंफ का पानी, दोनों ही फायदेमंद हैं। हालांकि, इनके फायदे और उपयोग में अंतर है। अजवाइन का पानी पाचन को शांत करता है और पेट के एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है। सौंफ का पानी ताजगी देता है और मुंह की बदबू को दूर करता है। आइए जानते हैं कि खाने के बाद इनमें से किसका सेवन करना बेहतर है।
अजवाइन
अजवाइन के पानी के फायदे
अजवाइन का पानी बनाते समय इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाना फायदेमंद हो सकता है। यह मिश्रण पाचन को शांत करता है और पेट के एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है।
इससे खाने के बाद पेट को आराम मिलता है और अपच की समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा खाने के बाद अजवाइन का पानी पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है, जो पाचन के लिए फायदेमंद होती है।
सौंफ
सौंफ के पानी के लाभ
सौंफ का पानी बनाने के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर उसे रातभर के लिए छोड़ दें। सुबह इस पानी को छानकर पी लें या पहले इसे उबालें और फिर इसका सेवन करें।
यह पानी ताजगी देता है और मुंह की बदबू को दूर करता है। सौंफ का पानी पीने से शरीर ठंडा रहता है और इससे पाचन भी सही रहता है।
इसके अलावा यह पानी भूख को बढ़ाने में भी मदद करता है।
समय
दोनों का सेवन कब करना चाहिए?
खाने के बाद अजवाइन का पानी और सौंफ का पानी, दोनों ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन इन्हें पीने का सही समय जानना जरूरी है। खाने के बाद सौंफ का पानी पीना बेहतर है, क्योंकि यह मुंह की बदबू को दूर करने और ताजगी देने में मदद करता है।
वहीं, अजवाइन का पानी खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन पर दबाव पड़ सकता है। खाना खाने के एक घंटे बाद आपको अजवाइन का पानी पीना चाहिए।
नुकसान
दोनों के सेवन से होने वाले नुकसान
खाने के बाद दोनों ही पेय का अधिक सेवन करने से नुकसान भी हो सकते हैं। अजवाइन का पानी अधिक पीने से पेट में जलन हो सकती है, जबकि सौंफ का पानी अधिक पीने से शरीर में ठंडक बढ़ सकती है।
इसलिए, इनका सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो इनका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें।
इन दोनों का सेवन अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से करें।