अजवाइन का पानी बनाम सौंफ का पानी

खाने के बाद अजवाइन का पानी पीना चाहिए या सौंफ का पानी? जानें सही विकल्प

लेखन सयाली 12:19 pm Sep 25, 202612:19 pm

क्या है खबर?

खाने के बाद पेट को आराम देने और पाचन क्रिया को सुधारने के लिए अजवाइन का पानी और सौंफ का पानी, दोनों ही फायदेमंद हैं। हालांकि, इनके फायदे और उपयोग में अंतर है। अजवाइन का पानी पाचन को शांत करता है और पेट के एसिड को नियंत्रित करने में मदद करता है। सौंफ का पानी ताजगी देता है और मुंह की बदबू को दूर करता है। आइए जानते हैं कि खाने के बाद इनमें से किसका सेवन करना बेहतर है।