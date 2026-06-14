बॉलीवुड अभिनेत्रियों के एयरपोर्ट लुक करते हैं ट्रेंड, उनसे आप भी लें फैशन की प्रेरणा

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जूते चुनते समय रखें ध्यान

जूते चुनते समय ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से आरामदायक हों। फ्लैट या आरामदायक जूते आपके पैरों को आराम देते हुए पूरे दिन यात्रा करने के लिए सही होते हैं। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें, क्योंकि वे लंबे समय तक पहनने पर परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट या आरामदायक जूते पहनकर आप आसानी से चल सकती हैं और आपका लुक भी स्टाइलिश रहेगा। यह जूते आपकी यात्रा को आरामदायक और फैशनेबल बना सकते हैं।