बॉलीवुड अभिनेत्रियों के एयरपोर्ट लुक करते हैं ट्रेंड, उनसे आप भी लें फैशन की प्रेरणा
क्या है खबर?
एयरपोर्ट पर जाने से पहले हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या पहनें? इस सवाल का जवाब बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने हवाई यात्रा के दौरान दिखने वाले स्टाइलिश लुक्स से दे देती हैं। उनके कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि बहुत सुंदर भी दिखते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फैशन टिप्स देते हैं, जो बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने हमें अपने हवाई यात्रा के दौरान अपने कपड़ों से सिखाए हैं।
#1
चुनें आरामदायक कपड़े
बॉलीवुड अभिनेत्रियां हमेशा आरामदायक कपड़े पहनती हैं, जब वे हवाई यात्रा करती हैं। आरामदायक कपड़े, जैसे कि सूती टी-शर्ट, ढीली पैंट या जॉगर्स आपके लिए सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। ये कपड़े न केवल यात्रा के दौरान आरामदायक होते हैं, बल्कि आपको स्टाइलिश भी दिखाते हैं। इसके अलावा आप हल्के और सांस लेने वाले फैब्रिक का चयन करें, ताकि आपको सफर के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।
#2
लेयरिंग आएगी काम
हवाई यात्रा के दौरान तापमान में बदलाव हो सकता है, इसलिए लेयरिंग करना एक अच्छा विचार हो सकता है। एक हल्की जैकेट या शॉल आपके लुक को खास बना सकती है और आपको ठंड से बचा सकती है। इसके अलावा लेयरिंग से आप अपने कपड़ों को अलग-अलग तरीकों से पहनकर नए-नए लुक्स भी बना सकती हैं। इससे आपका लुक न केवल स्टाइलिश रहेगा, बल्कि आरामदायक भी महसूस होगा।
#3
जूते चुनते समय रखें ध्यान
जूते चुनते समय ध्यान रखें कि वे पूरी तरह से आरामदायक हों। फ्लैट या आरामदायक जूते आपके पैरों को आराम देते हुए पूरे दिन यात्रा करने के लिए सही होते हैं। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें, क्योंकि वे लंबे समय तक पहनने पर परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट या आरामदायक जूते पहनकर आप आसानी से चल सकती हैं और आपका लुक भी स्टाइलिश रहेगा। यह जूते आपकी यात्रा को आरामदायक और फैशनेबल बना सकते हैं।
#4
एक्सेसरीज का समझदारी से करें चयन
एक्सेसरीज़ आपके लुक को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि, ज्यादा गहनों से बचें, ताकि आपका लुक भारी न लगे। एक साधारण घड़ी या एक छोटा बैग आपके स्टाइल को निखार सकता है और आपको आकर्षक दिखा सकता है। इसके अलावा आप हल्के गहनों का चयन कर सकती हैं, जो आपके लुक को खास बनाएंगे। इससे न केवल आपका लुक सुंदर लगेगा, बल्कि आपको यात्रा के दौरान कोई परेशानी भी नहीं होगी।
#5
करें हल्का मेकअप
हवाई यात्रा के दौरान भारी मेकअप करने से बचें। हल्का फाउंडेशन, काजल और लिप बाम आपके चेहरे को ताजा दिखाने में मदद करेगा। इससे आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगी और आपका चेहरा भी निखरा हुआ लगेगा। इसके अलावा आप चेहरे पर थोड़ा-सा ब्लश या टिंट भी लगा सकती हैं, जो आपके चेहरे को एक कोमल चमक देगा। इस तरह का हल्का मेकअप न केवल आरामदायक होता है, बल्कि आपको स्टाइलिश भी दिखाता है।