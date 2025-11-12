वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा बच्चों पर डाल रहा असर, आंकड़ों में खुलासा 

दिल्ली समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। पॉलिसीबाजार के आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण से जुड़े सभी स्वास्थ्य बीमा दावों में लगभग 43 फीसदी बच्चों के हैं, जो इसे सबसे प्रभावित समूह बनाता है। साथ ही पिछले एक साल में श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 11 फीसदी बढ़ गया है।

आयु किस आयु वर्ग में कितना पड़ा असर? प्रदूषण से जुड़े सभी दावों में से लगभग आधे (43 फीसदी) दावे 10 साल से कम उम्र के बच्चों के थे, जो किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। 31-40 वर्ष की आयु के वयस्कों के ऐसे दावों में 14 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के दावों में 7 फीसदी हिस्सेदारी थी। प्रदूषण संबंधी बीमारियों में वृद्धि दिवाली के बाद ज्यादा हुई, जिसका कारण इस अवधि में प्रदूषण बढ़ना है।

इजाफा प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों में कितना हुआ इजाफा? प्रदूषण से जुड़े दावे 2022 में 6.4 फीसदी से बढ़कर 2025 में 9 फीसदी हो गए। इस साल सितंबर में अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 9 फीसदी दावे प्रदूषण के कारण हुई बीमारियों से जुड़े थे। इनमें श्वसन संक्रमण, हृदय संबंधी जटिलताओं से लेकर आंखों और त्वचा की एलर्जी तक शामिल हैं। दिल्ली में प्रदूषण से जुड़े दावों की संख्या सबसे ज्यादा 38 फीसदी रही है। इसके बाद हैदराबाद (8.34 फीसदी) और बेंगलुरु (8.23 फीसदी) का नंबर आता है।