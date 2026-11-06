एयर फ्रायर बनाम माइक्रोवेव: खाना पकाने के लिए इनमें से क्या है बेहतर?

एयर फ्रायर एक ऐसा उपकरण है, जो कम या बिना तेल के खाना पकाने में मदद करता है। यह गर्म हवा का उपयोग करके खाने को कुरकुरा बनाता है।

एयर फ्रायर का उपयोग करके आप आलू के चिप्स, पकोड़े, समोसे आदि बना सकते हैं। यह उपकरण भाप में पकाने और बेक करने के लिए भी उपयुक्त है।

इसके अलावा एयर फ्रायर में खाना पकाने का समय भी कम लगता है, जिससे यह व्यस्त लोगों के लिए आदर्श विकल्प बनता है।