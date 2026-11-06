एयर फ्रायर बनाम माइक्रोवेव: खाना पकाने के लिए इनमें से क्या है बेहतर?
क्या है खबर?
अधिकतर लोग खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल एयर फ्रायर का चलन भी बढ़ रहा है। ये उपकरण खाना पकाने के तरीके को आसान और तेज बनाते हैं। हालांकि, हर उपकरण की अपनी खासियत और उपयोगिता होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि एयर फ्रायर और माइक्रोवेव में से खाना पकाने के लिए कौन-सा अधिक उपयोगी है और आपको किसे खरीदना चाहिए।
एयर फ्रायर
एयर फ्रायर कैसे काम करना है?
एयर फ्रायर एक ऐसा उपकरण है, जो कम या बिना तेल के खाना पकाने में मदद करता है। यह गर्म हवा का उपयोग करके खाने को कुरकुरा बनाता है।
एयर फ्रायर का उपयोग करके आप आलू के चिप्स, पकोड़े, समोसे आदि बना सकते हैं। यह उपकरण भाप में पकाने और बेक करने के लिए भी उपयुक्त है।
इसके अलावा एयर फ्रायर में खाना पकाने का समय भी कम लगता है, जिससे यह व्यस्त लोगों के लिए आदर्श विकल्प बनता है।
माइक्रोवेव
माइक्रोवेव कैसे काम करता है?
माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाने को गर्म करने या पकाने के लिए रेडिएशन का उपयोग करता है। इसे तेजी से गर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे खाना जल्दी तैयार होता है।
माइक्रोवेव का उपयोग करके आप सब्जियां भाप में पका सकते हैं, ब्रेड गर्म कर सकते हैं या बचा हुआ खाना दोबारा गर्म कर सकते हैं।
हालांकि, माइक्रोवेव में तली हुई चीजें जैसे समोसे या आलू के चिप्स सही तरीके से नहीं बन पाते हैं।
चयन
एयर फ्रायर बनाम माइक्रोवेव: कौन-सा उपकरण बेहतर?
अगर आप तली हुई चीजें बनाना चाहते हैं तो एयर फ्रायर बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि यह कम तेल में कुरकुरी परत देता है।
दूसरी ओर अगर आप सब्जियां भाप में पकाना चाहते हैं या बचा हुआ खाना गर्म करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है।
इसके अलावा माइक्रोवेव में बेकिंग करना भी आसान होता है, जबकि एयर फ्रायर में बेकिंग करने के लिए विशेष टोकरी की जरूरत होती है।
फायदे और नुकसान
दोनों उपकरणों के फायदे और नुकसान
एयर फ्रायर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सेहत के लिए बेहतर होता है क्योंकि इसमें कम तेल का उपयोग होता है। इसके अलावा यह जल्दी खाना पकाने की सुविधा भी देता है।
हालांकि, इसका नुकसान यह है कि इसकी कीमत माइक्रोवेव से थोड़ी ज्यादा होती है और इसमें सीमित प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं।
दूसरी ओर माइक्रोवेव की कीमत एयर फ्रायर से सस्ती होती है और कई प्रकार के व्यंजन बनाने में सक्षम होता है।