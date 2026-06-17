बालों को बढ़ने से रोक सकता है एयर कंडीशनर, जानिए कैसे

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Ac के आस-पास की सफाई रखें

AC के आस-पास की गंदगी भी आपके सिर की त्वचा को प्रभावित कर सकती है। धूल-मिट्टी और कीटाणु आपके सिर की त्वचा पर जमा हो सकते हैं, जिससे खुजली, संक्रमण और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए AC के आस-पास साफ-सफाई रखें और समय-समय पर उसकी सफाई भी करवाते रहें ताकि कीटाणु और गंदगी जमा न हो सके। इसके अलावा AC फिल्टर को भी नियमित रूप से साफ करते रहें ताकि ठंडी हवा साफ रहे और आपके बाल सुरक्षित रहें।