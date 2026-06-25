बारिश के बाद सड़क पर फिसलन का डर? इन 5 बातों का रखें ध्यान

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ब्रेक का उपयोग सावधानी से करें

फिसलन भरी सड़क पर ब्रेक लगाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए ब्रेक का उपयोग सावधानी से करें। अचानक ब्रेक लगाने से आपका वाहन फिसल सकता है या पलट सकता है। बेहतर होगा कि आप ब्रेक को धीरे-धीरे दबाएं और अपने वाहन की गति को कम करने के लिए गियर बदलें। इससे आपका वाहन स्थिर रहेगा और आप दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि फिसलन वाली सड़क पर धीरे-धीरे और संयमित तरीके से ब्रेक लगाना चाहिए।