बारिश के बाद सड़क पर फिसलन का डर? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
बारिश के बाद सड़क पर फिसलन का डर और गड्ढे कीचड़ और पानी से भरे होते हैं। ऐसे में स्कूटर या बाइक चलाते समय फिसलन और गड्ढों से बचना जरूरी है। इनसे न केवल आपका वाहन बल्कि आपकी सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बारिश के मौसम में फिसलन भरी सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं।
#1
धीमी गति से स्कूटर या बाइक चलाएं
बारिश के दौरान सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए स्कूटर या बाइक चलाते समय धीमी गति बनाए रखना बहुत जरूरी है। तेज गति से वाहन फिसल सकता है या अनियंत्रित हो सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। धीमी गति से चलने पर आप बेहतर तरीके से सड़क की स्थिति का आकलन कर सकते हैं और फिसलन या गड्ढों से बच सकते हैं। यह तरीका आपको सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
#2
ब्रेक का उपयोग सावधानी से करें
फिसलन भरी सड़क पर ब्रेक लगाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए ब्रेक का उपयोग सावधानी से करें। अचानक ब्रेक लगाने से आपका वाहन फिसल सकता है या पलट सकता है। बेहतर होगा कि आप ब्रेक को धीरे-धीरे दबाएं और अपने वाहन की गति को कम करने के लिए गियर बदलें। इससे आपका वाहन स्थिर रहेगा और आप दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। हमेशा ध्यान रखें कि फिसलन वाली सड़क पर धीरे-धीरे और संयमित तरीके से ब्रेक लगाना चाहिए।
#3
लेन बदलते समय संकेत दें
लेन बदलते समय संकेत देना बहुत जरूरी है, खासकर जब सड़क फिसलन भरी हो। संकेत देने से पीछे आ रहे वाहनों को पता चलता है कि आप किस दिशा में मुड़ रहे हैं और वे आपकी मदद कर सकते हैं। इससे पीछे आ रहे वाहनों को आपकी दिशा का पता चलता है और वे आपकी मदद कर सकते हैं। यह आदत न केवल आपके लिए बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
#4
गड्ढों से बचें
गड्ढे सड़क पर खतरनाक बाधाएं हो सकते हैं, जो आपके वाहन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको गिरा सकती हैं। गड्ढों से बचने के लिए हमेशा सड़क की स्थिति का ध्यान रखें और जहां तक संभव हो, गड्ढों से बचें। अगर गड्ढे बड़े हों या गहरे हों तो उन्हें पार करने से बचें और अगर जरूरी हो तो पुलिस या स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें ताकि वे उनकी मरम्मत कर सकें।
#5
हेलमेट और सुरक्षा उपकरण पहनें
फिसलन वाली सड़क पर स्कूटर या बाइक चलाते समय हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट आपके सिर को चोट लगने से बचाता है और अन्य सुरक्षा उपकरण जैसे कि घुटने और कोहनी गार्ड आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों का पालन करके आप बारिश के मौसम में फिसलन वाली सड़क पर सुरक्षित रह सकते हैं।