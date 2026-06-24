अभिषेक पोरेल पर लगे आरोप (तस्वीर: एक्स/@IPL)

अभिषेक पोरेल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लगे आरोप, जांच हुई शुरू

लेखन अंकित पसबोला 10:34 am Jun 24, 202610:34 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल पर शादी का वादा करके एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। बीते मंगलवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में यह शिकायत महिला और उसकी मां ने दर्ज कराई है। इसमें मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोप भी शामिल हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।