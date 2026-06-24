अभिषेक पोरेल पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के लगे आरोप, जांच हुई शुरू
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल पर शादी का वादा करके एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा है। बीते मंगलवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के मोगरा पुलिस स्टेशन में यह शिकायत महिला और उसकी मां ने दर्ज कराई है। इसमें मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोप भी शामिल हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
मामला
मामले में जांच हुई शुरू
महिला ने आरोप लगाया कि वह और पोरेल 3 साल से रिलेशनशिप में थे। हालांकि, उसने दावा किया कि करीब डेढ़ साल पहले उनके बीच समस्याएं शुरू हो गईं, जिसके बाद क्रिकेटर ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। लड़की के मुताबिक, अभिषेक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में अपने वादे से मुकर गया। पुलिस के एक अधिकारी ने PTI को बताया, "हमें शिकायत मिली है और हमने जांच शुरू कर दी है।"
बयान
क्या रही पोरेल की प्रतिक्रिया?
पोरेल ने इन आरोपों का सिरे से खंडन किया है। 23 वर्षीय क्रिकेटर ने इन दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि पुलिस ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है। पोरेल ने कहा, "मैं अभी अच्छा खेल रहा हूं, इसलिए तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस की शुरुआती जांच पूरी होने के बाद वे विस्तार से जवाब देंगे।
करियर
शानदार है पोरेल का IPL करियर
पोरेल ने अपना पहला IPL मुकाबला 2023 में DC के लिए ही खेला था। उन्होंने 35 मुकाबले खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 25.63 की औसत और 145.36 की स्ट्राइक रेट से 769 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 65 रन है। उन्होंने अपने सभी सीजन DC की ओर से ही खेले हैं। इस खिलाड़ी ने IPL 2026 में 4 पारियों में 27.00 की औसत से 108 रन बनाए थे।
जानकारी
घरेलू क्रिकेट में बंगाल से खेलते हैं पोरेल
पोरेल घरेलू क्रिकेट में बंगाल क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने अब तक 32 प्रथम श्रेणी मैचों में 31.28 की औसत से 1,408 रन बनाए हैं। उन्होंने 23 लिस्ट-A मैचों में 833 रन और 61 टी-20 में 1,590 रन बनाए हैं।