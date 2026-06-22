शाकाहारी भोजन अपनाने के फायदे

शाकाहारी भोजन अपनाने से मिल सकते हैं ये 5 प्रमुख फायदे

लेखन अंजली 07:20 pm Jun 22, 202607:20 pm

क्या है खबर?

शाकाहारी भोजन में केवल पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। यह भोजन न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें और मेवे शामिल होते हैं। इस भोजन से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और कई बीमारियों का खतरा कम होता है। आइए शाकाहारी भोजन से मिलने वाले 5 प्रमुख लाभ जानते हैं।