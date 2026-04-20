गर्मियों के दौरान रात के वक्त ऐसा होना चाहिए आपका स्किनकेयर रूटीन, त्वचा रहेगी स्वस्थ

गर्मियों में रात के समय सही तरीके से त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दिनभर की थकान और प्रदूषण का असर त्वचा पर दिखाई देता है। सही स्किन केयर रूटीन न केवल त्वचा को साफ रखता है, बल्कि उसे तरोताजा भी महसूस कराता है। रात का रूटीन हमेशा दिन के रूटीन से अलग होता है। आइए आज हम आपको रात के समय त्वचा की देखभाल के लिए अपनाए जाने वाले सही रूटीन के बारे में बताते हैं।

#1 सबसे पहले चेहरे को करें साफ रात के समय सबसे पहले अपने चेहरे को एक अच्छे क्लींजर से साफ करें। यह जरूरी है, क्योंकि दिनभर का मैल और धूल कण आपके चेहरे पर जमा हो जाते हैं। क्लींजर का उपयोग करने से त्वचा की गहराई तक सफाई होती है और यह ताजगी महसूस कराती है। अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए क्लींजर लगाएं, फिर ठंडे पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और वह साफ भी हो जाएगी।

#2 टोनर का करें इस्तेमाल चेहरे को साफ करने के बाद टोनर लगाएं। टोनर त्वचा के छिद्रों को बंद करने में मदद करता है और अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है। इसके अलावा यह त्वचा को नमी देता है। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो एलोवेरा या गुलाब जल वाला टोनर चुनें। तैलीय त्वचा वालों के लिए खीरे या नींबू के अर्क वाला टोनर बेहतर होगा। टोनर लगाने से त्वचा ताजगी महसूस करेगी और निखरी नजर आएगी।

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#3 सीरम लगाएं सीरम एक खास उत्पाद है, जिसमें विटामिन-C, विटामिन-E या हायालूरोनिक एसिड जैसे जरूरी तत्व होते हैं। यह आपकी त्वचा को पोषण देता है और उसे स्वस्थ बनाए रखता है। रात के समय विटामिन-C या विटामिन-E युक्त सीरम का उपयोग करें, क्योंकि ये त्वचा की मरम्मत करते हैं और उसे निखारते हैं। इसे चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें, ताकि यह पूरी तरह से समाहित हो जाए।

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#4 मॉइस्चराइजर उपयोग करें चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, चाहे आपकी त्वचा तैलीय ही क्यों न हो। मॉइस्चराइजर त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे सूखने से बचाता है। यह त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो जेल आधारित मॉइस्चराइजर का उपयोग करें, जो हल्का होता है और त्वचा को ताजगी देता है। सूखी त्वचा वाले क्रीम आधारित मॉइस्चराइजर चुन सकते हैं, जो गहराई तक नमी पहुंचाता है।