खाने को स्टोर करने के लिए अपनाएं ये तरीके, सुरक्षित रहेगा भोजन

खाने को स्टोर करते समय अगर कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो इससे न केवल खाने की गुणवत्ता को बरकरार रखा जा सकता है, बल्कि खाने को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। खाने को स्टोर करते समय सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि उसे किस तरह से स्टोर करना है। आइए जानते हैं कि खाने को स्टोर करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

#1 स्टोर करने के लिए सही बर्तन का करें इस्तेमाल खाने को स्टोर करने के लिए बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि बर्तन का आकार और ढक्कन इस तरह से हो कि वह खाने को अच्छे से ढक सकें। इसके अलावा बर्तन को हवा बंद होना चाहिए ताकि उसमें हवा न जाए। इसके साथ ही खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बर्तन को स्टोर करने से पहले गर्म पानी से साफ करके सुखा लें।

#2 गर्म खाने को तुरंत स्टोर न करें अगर आप गर्म खाने को तुरंत स्टोर कर देते हैं तो ऐसा करना गलत है। दरअसल, गर्म खाने को स्टोर करने से पहले उसे ठंडा करना चाहिए। ऐसा करने से खाने में बैक्टीरिया के पनपने की संभावना कम हो जाती है। खाने को ठंडा करने के लिए सबसे पहले उसे कमरे के तापमान पर रख दें, फिर उसे बर्तन में डालकर ठंडा करें। इस तरह खाने को ठंडा करने का सही तरीका अपनाएं।

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#3 खाने को अधिक समय तक स्टोर करना है तो ठंडे स्थान का करें रुख अगर आप किसी खाने को अधिक समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए ठंडे स्थान का इस्तेमाल करें। दरअसल, खाने को ठंडे स्थान पर रखने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया पनप नहीं पाते हैं और खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। खाने को ठंडे स्थान पर रखने से पहले उसे बर्तन में डालकर ढक दें, फिर बर्तन को ठंडे स्थान पर रखें। इस तरह खाने को ठंडे स्थान पर रखने का तरीका अपनाएं।

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