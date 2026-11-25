एयर फ्रायर के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए सबसे पहले उसे बंद कर दें, फिर उसके बास्केट को बाहर निकालें और गर्म साबुन पानी में भिगो दें। 10-15 मिनट बाद बास्केट को ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें ताकि किसी भी प्रकार का खाना या तेल हट जाए।

इसके बाद बास्केट को साफ पानी से धोकर सूखा लें। ध्यान रखें कि बास्केट को कभी भी मशीन में न डालें क्योंकि इससे उसका आकार बिगड़ सकता है।