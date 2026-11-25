एयर फ्रायर को साफ करने के लिए अपनाएं ये सरल तरीके, लंबे समय तक रहेगा सही
क्या है खबर?
एयर फ्रायर एक लोकप्रिय रसोई उपकरण है, जो कम तेल में तले खाने की सुविधा देता है। हालांकि, इसके अंदरूनी हिस्से को साफ करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है। अगर आप यह नहीं जानते कि एयर फ्रायर को कैसे साफ किया जाता है तो आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने एयर फ्रायर को आसानी से साफ रख सकते हैं और इसे लंबे समय तक सही रख सकते हैं।
#1
एयर फ्रायर की बाहरी सतह को साफ करें
एयर फ्रायर की बाहरी सतह को साफ करना सबसे पहले जरूरी है।
इसके लिए एक मुलायम कपड़े पर थोड़ा-सा साबुन लगाकर उससे पूरे एयर फ्रायर को साफ करें। अगर कोई दाग लगा हुआ है तो उसे हल्के हाथों से रगड़ें।
इसके बाद एक गीले कपड़े से पूरे एयर फ्रायर को पोंछ लें ताकि साबुन का कोई अंश न रहे। ध्यान रखें कि पानी सीधे एयर फ्रायर पर न डालें, बल्कि कपड़े से साफ करें।
#2
एयर फ्रायर के अंदरूनी हिस्से को साफ करें
एयर फ्रायर के अंदरूनी हिस्से को साफ करने के लिए सबसे पहले उसे बंद कर दें, फिर उसके बास्केट को बाहर निकालें और गर्म साबुन पानी में भिगो दें। 10-15 मिनट बाद बास्केट को ब्रश या स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें ताकि किसी भी प्रकार का खाना या तेल हट जाए।
इसके बाद बास्केट को साफ पानी से धोकर सूखा लें। ध्यान रखें कि बास्केट को कभी भी मशीन में न डालें क्योंकि इससे उसका आकार बिगड़ सकता है।
#3
हीटिंग एलिमेंट को साफ करें
एयर फ्रायर के हीटिंग एलिमेंट को साफ करना भी जरूरी है क्योंकि इनमें अक्सर खाना चिपक जाता है, जिससे एयर फ्रायर की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।
इसके लिए एक मुलायम ब्रश या कपड़ा लें और हल्के हाथों से हीटिंग एलिमेंट को साफ करें।
अगर इसमें बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है तो आप इसे थोड़ा गर्म पानी में साबुन घोलकर स्पंज से साफ कर सकते हैं। साफ करने के बाद इसे सूखा लें।
#4
बाहरी हिस्से पर ध्यान दें
एयर फ्रायर के बाहरी हिस्से पर भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि धूल-मिट्टी और अन्य कण इसमें जमा हो सकते हैं।
इसके लिए एक गीला कपड़ा लें और पूरे एयर फ्रायर के बाहरी हिस्से को पोंछें। इसके बाद एक सूखे कपड़े से पूरी सतह को पोंछें ताकि कोई नमी न रहे।
अगर एयर फ्रायर पर कोई दाग लगा हुआ है तो उसे हल्के हाथों से रगड़ें ताकि वह आसानी से हट जाए।
#5
नियमित रूप से करें सफाई
एयर फ्रायर की सफाई नियमित रूप से करना बेहद जरूरी है ताकि इसमें किसी प्रकार की समस्या न आए।
हर बार जब आप एयर फ्रायर का उपयोग करें तो उसके बास्केट को निकालकर साफ पानी से धो लें और सूखा लें।
इसके अलावा हर महीने कम से कम एक बार पूरे एयर फ्रायर की गहरी सफाई करें ताकि यह लंबे समय तक सही बना रहे और आपकी रसोई भी साफ-सुथरी दिखे।