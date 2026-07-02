ऑफिस में आंखों का ध्यान रखने के लिए अपनाएं ये तरीके, रहेंगे सुरक्षित
क्या है खबर?
आंखें हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा हैं, जो हमें दुनिया को देखने में मदद करती हैं। ऑफिस में काम करते समय हम अक्सर अपनी आंखों पर ज्यादा दबाव डालते हैं, खासकर जब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों बैठना पड़ता है। इससे आंखों में थकान, सूजन और यहां तक कि दर्द भी हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
स्क्रीन की रोशनी को करें कम
कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन की तेज रोशनी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप स्क्रीन की रोशनी को कम रखें। इसके लिए आप स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर स्क्रीन पर एक फिल्टर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो तो अपने ऑफिस की लाइटिंग को भी हल्का रखें ताकि स्क्रीन की रोशनी आंखों पर अधिक असर न डाले।
#2
सही दूरी से बैठें
कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन से सही दूरी बनाकर बैठना बहुत जरूरी है। आपकी आंखें और स्क्रीन के बीच की दूरी कम से कम 20-25 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा स्क्रीन को इस तरह से सेट करें कि आपको ऊपर की ओर देखने की जरूरत न पड़े। आंखों को आराम देने के लिए बीच-बीच में ब्रेक लें और आंखों को बंद करके कुछ सेकंड आराम करें। इससे आपकी आंखें तरोताजा रहेंगी और थकान कम होगी।
#3
20-20 नियम अपनाएं
आंखों की थकान को कम करने के लिए 20-20 नियम अपनाना फायदेमंद हो सकता है। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकंड के लिए किसी दूर वस्तु को देखें। इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और उनकी थकान कम होगी। इसके अलावा इस दौरान आप अपनी आंखों को बंद करके भी रख सकते हैं या हल्का सा मसाज कर सकते हैं। यह नियम आपकी आंखों को आराम देने में मदद करेगा।
#4
आंखों के ड्रॉप्स का करें इस्तेमाल
ऑफिस में लंबे समय तक काम करने से आंखें सूखी महसूस हो सकती हैं, जिससे उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है। इसे रोकने के लिए आंखों के ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। ये आपकी आंखों को तरोताजा रखते हैं और सूजन कम करते हैं। इसके अलावा ड्रॉप्स का नियमित उपयोग आपकी आंखों को ताजगी और आराम देता है। सही प्रकार के ड्रॉप्स चुनें, जो आपकी आंखों की जरूरतों को पूरा कर सके।
#5
नियमित आंखों की जांच करवाएं
आंखों की नियमित जांच करवाना भी बहुत जरूरी है। इससे किसी भी समस्या का समय रहते पता चल सकता है और उसका सही उपचार किया जा सकता है। आंखों की जांच से आपको अपनी आंखों की सेहत का सही आकलन भी मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर उचित उपाय भी मिल सकते हैं, जो आपकी आंखों की देखभाल में मददगार हो सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी आंखों को ऑफिस में सुरक्षित रख सकते हैं।