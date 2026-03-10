गर्मियों में त्वचा को सूरज से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

गर्मियों के दौरान सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे त्वचा पर टैनिंग, जलन और समय से पहले उम्रदराज दिखना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी त्वचा को सूरज के नुकसान से बचा सकते हैं और त्वचा की देखभाल भी कर सकेंगे। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी त्वचा को निखरा हुआ और तरोताजा महसूस करा सकते हैं।

#1 सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल सूरज की हानिकारक किरणों से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करना बहुत जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे, हाथों और पैरों पर अच्छी गुणवत्ता वाली सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन को हर 2 घंटे बाद दोबारा लगाएं, ताकि आपकी त्वचा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। धूप में निकलने से पहले कम से कम 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं, ताकि यह अच्छी तरह से त्वचा में समा सके।

#2 धूप में निकलने से पहले जरूर खाएं फल और सब्जियां फल और सब्जियां न केवल आपके शरीर को पोषण देती हैं, बल्कि आपकी त्वचा को भी स्वस्थ रखती हैं। विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियां आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकती हैं। टमाटर, गाजर, खीरा, संतरा और पपीता जैसे फल और सब्जियां आपकी त्वचा को निखार देती हैं और उसे तरोताजा महसूस कराती हैं। इनका सेवन रोजाना करने से आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ सकती है।

#3 हाइड्रेट रहना है जरूरी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपकी त्वचा को हाइड्रेट रख सकता है और उसे ताजगी प्रदान कर सकता है। गर्मियों में अधिक पसीना आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे त्वचा सूखी हो सकती है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहे और त्वचा को पोषण मिलता रहे। इसके अलावा नारियल पानी, ताजे फलों का रस और छाछ जैसे पेय भी शामिल करें।

#4 धूप में निकलते समय पहनें ढीले कपड़े जब भी आप धूप में निकलें तो ढीले कपड़े पहनें, ताकि आपकी त्वचा हवा ले सके और पसीना आसानी से सूख सके। सूती या हल्के कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं और त्वचा को आरामदायक महसूस कराते हैं। इसके अलावा ढीले कपड़े सूरज की किरणों से भी बचाते हैं। हल्के रंगों के कपड़े पहनने से भी फायदा होता है, क्योंकि ये सूरज की किरणों को परावर्तित करते हैं।