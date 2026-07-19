पुदीने की पत्तियां बर्बाद होने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
पुदीना एक ऐसा पौधा है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अक्सर लोग ताजा पुदीना खरीद लेते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से न रख पाने के कारण जल्दी खराब हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप पुदीने की पत्तियों को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।
#1
पानी में रखें
पुदीने की पत्तियों को लंबे समय तक ताजा रखने का सबसे सरल तरीका है कि आप इन्हें पानी में रखें।
इसके लिए एक गिलास या किसी भी बर्तन में पुदीने की डंडी वाले हिस्से को काटकर डालें और फिर इसमें ठंडा पानी भर दें।
इस प्रक्रिया से पुदीना हरा-भरा रहता है और उसकी खुशबू बरकरार रहती है। ध्यान रखें कि पानी हर दिन बदलते रहें ताकि पुदीने की पत्तियां जल्दी खराब न हों।
#2
फ्रिज में रखें
अगर आप पुदीने की पत्तियों को लंबे समय तक ताजा रखना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में रखें।
इसके लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को धोकर साफ करें और फिर एक सूती कपड़े या कागज के तौलिए से सुखा लें। अब इन्हें एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें।
इस तरीके से पुदीने की पत्तियां 7-10 दिन तक ताजगी बनी रहती हैं और आप किसी भी समय उनका उपयोग कर सकते हैं।
#3
सूखी जगह पर रखें
पुदीने की पत्तियों को सूखी जगह पर रखना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को धोकर साफ करें और फिर एक सूखे कपड़े से पोंछकर धूप में कुछ देर सुखा लें। अब इन्हें एक सूती कपड़े में लपेटकर किसी सूखी जगह पर रखें, जैसे कि रसोई के अलमारी या दराज आदि।
इस तरह पुदीने की पत्तियां सूखी रहती हैं, जिससे उनमें नमी नहीं आती।
#4
सूखे कपड़े पर रखें
पुदीने जैसी नाजुक पत्तियों को सूखे कपड़े पर रखना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को धोकर साफ करें और फिर एक सूखे कपड़े से पोंछकर धूप में कुछ देर सुखा लें। अब इन्हें किसी सूखे कपड़े पर रख दें ताकि उनकी नमी निकल जाए।
इस तरह पुदीने की पत्तियां सूखी रहती हैं जिससे उनमें नमी नहीं आती और वे लंबे समय तक ताजगी बनी रहती हैं।