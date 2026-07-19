पुदीने की पत्तियां बर्बाद होने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

अगर आप पुदीने की पत्तियों को लंबे समय तक ताजा रखना चाहते हैं तो उन्हें फ्रिज में रखें।

इसके लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को धोकर साफ करें और फिर एक सूती कपड़े या कागज के तौलिए से सुखा लें। अब इन्हें एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें।

इस तरीके से पुदीने की पत्तियां 7-10 दिन तक ताजगी बनी रहती हैं और आप किसी भी समय उनका उपयोग कर सकते हैं।