पीने का पानी सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
पीने का पानी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर यह गंदा हो जाए तो इससे कई बीमारियां हो सकती हैं। गंदे पानी के कारण दस्त, पीलिया, पोलियो और हैजा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पीने का पानी साफ और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में पीने का पानी साफ और सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
पानी को उबालें
पानी को उबालना एक आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप उसे कीटाणुओं और जीवाणुओं से मुक्त कर सकते हैं।
पानी को उबालने से पहले उसे एक पैन या बर्तन में डालें और उसे कम से कम 5-10 मिनट तक उबालें।
इसके बाद इसे ठंडा करके किसी साफ बोतल या बर्तन में भर लें और ठंडे स्थान पर रख दें। इस तरह से पानी पीने के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
#2
क्लोरीन की गोलियों का करें इस्तेमाल
क्लोरीन की गोलियां भी पानी को साफ करने का एक अच्छा तरीका है। ये गोलियां पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणु और वायरस को मार देती हैं।
इन्हें इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले एक लीटर पानी में एक क्लोरीन की गोली डालें और उसे अच्छे से हिलाएं। 30 मिनट बाद यह पानी पीने के लिए तैयार हो जाएगा।
ध्यान रखें कि इस पानी को सीधे धूप में न रखें क्योंकि इससे क्लोरीन की ताकत कम हो सकती है।
#3
जल शुद्धिकरण मशीन का करें उपयोग
जल शुद्धिकरण मशीन नई तकनीक पर आधारित होती है, जो पानी को छानकर उसे साफ करती है। यह मशीन पानी की गंदगी को हटाकर उसे पीने योग्य बनाती है।
इस मशीन का उपयोग करने से न केवल पानी साफ होता है बल्कि इसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है।
इसे घर में लगाने से आप हर समय साफ और सुरक्षित पानी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे परिवार के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।
#4
प्राकृतिक तरीके अपनाएं
प्राकृतिक तरीके जैसे कि सूरज की किरणों का उपयोग करके भी पानी को साफ किया जा सकता है।
इसके लिए पानी को साफ कांच या प्लास्टिक बोतल में भरकर उसे सूरज की रोशनी में रख दें। लगभग 6 घंटे बाद यह पानी पीने योग्य हो जाएगा।
इन तरीकों का पालन करके आप अपने घर में पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध करा सकते हैं।