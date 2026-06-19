बच्चों को दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना सिखाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

#2

संवाद करें

बच्चों से खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। उन्हें बताएं कि हर किसी की अपनी अलग पहचान होती है और उन्हें अपनी सीमाओं का पालन करना चाहिए। जब भी बच्चा किसी की चीजों को बिना पूछे इस्तेमाल करे या किसी की बातों में दखल दे तो उसे प्यार से समझाएं कि ऐसा करना गलत है। उन्हें यह भी समझाएं कि अगर कोई बच्चा उनकी चीजें छू रहा हो तो उसे रोकने के लिए कहें और उसकी सीमाओं का सम्मान करें।