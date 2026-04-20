पके हुए चावल को स्टोर करने के लिए अपनाएं ये तरीके, खाने में नहीं आएगी कमी

चावल की खीर से लेकर पुलाव और बिरयानी जैसे व्यंजनों को बनाने के लिए पके हुए चावल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में पके हुए चावल बचे जाते हैं तो उन्हें सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप पके हुए चावल को आसानी से स्टोर कर सकते हैं और खाने में कोई कमी नहीं आएगी।

#1 पके हुए चावल को ठंडा करके रखें अगर आप पके हुए चावल को ज्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो उन्हें ठंडा करके रखें। इसके लिए चावल को एक बंद डिब्बे में डालकर ठंडा रखें। इससे चावल 3 से 4 दिनों तक ठीक रहते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि चावल को ज्यादा देर तक न रखें क्योंकि इससे उनके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं और वे खाने में भी स्वादिष्ट नहीं लगते।

#2 पके हुए चावल को जमाकर रखें अगर आप पके हुए चावल को 1 से 2 हफ्ते के लिए रखना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें जमाकर रखें। इसके लिए सबसे पहले चावल को एक साफ और सूखे प्लास्टिक बैग में डालें और बैग को अच्छे से बंद करें। इसके बाद बैग को फ्रीजर में रख दें। जब भी आपको चावल खाने हों तो बैग को फ्रीजर से निकालकर रातभर के लिए ठंडा रखें, फिर उन्हें गर्म करके खाएं।

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#3 पके हुए चावल को गर्म करने का तरीका अगर आप पके हुए चावल को थोड़े समय में गर्म करके खाना चाहते हैं तो इसके लिए चावल को किसी ऐसे बर्तन में डालें जो गर्मी सहन कर सके और उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, फिर बर्तन को मध्यम आंच पर रखें और 2-3 मिनट के लिए गर्म करें। इसके बाद चावल को चेक करें। अगर वे अच्छे से गर्म हो गए हैं तो उन्हें प्लेट में निकालकर खाएं।

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#4 स्टीम से चावल को गर्म करें अगर आपके पास कोई उपकरण नहीं है तो आप स्टीम से भी पके हुए चावल को गर्म कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें, फिर एक प्लेट या जाली को इस पर रखें और चावल को उसमें डालें। अब बर्तन को ढक दें और 5-10 मिनट तक स्टीम दें। इससे चावल अच्छे से गर्म हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बना रहेगा। इसके बाद चावल को गर्मागर्म परोसें।