यात्रा के दौरान खुद को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

यात्रा करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके दौरान सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। चाहे आप काम के सिलसिले में यात्रा करें या छुट्टियों पर, सही खान-पान और आराम पर ध्यान देना चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और कारगर सुझाव देंगे, जिनसे आप यात्रा के दौरान स्वस्थ रह सकते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं।

#1 पानी का सेवन बढ़ाएं यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो विमान में भी पानी मांगते रहें और अगर सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें। इससे आपका शरीर तरोताजा रहेगा और आप थकान से बच सकेंगे।

#2 संतुलित आहार लें यात्रा के दौरान संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। तला-भुना खाने की बजाय फल, सब्जियां और पौष्टिक स्नैक्स अपने साथ रखें ताकि भूख लगने पर इन्हें खा सकें। अगर संभव हो तो होटल में कमरे में खाने की बजाय बाहर जाकर स्थानीय खाने का आनंद लें। इससे न केवल आपका पेट भरा रहेगा बल्कि आप नई-नई जगहों का स्वाद भी ले सकेंगे और स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकेंगे।

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#3 व्यायाम करना न भूलें यात्रा के दौरान व्यायाम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। हवाई यात्रा के दौरान हर 2 घंटे बाद थोड़ा टहलें या विमान के शौचालय तक जाकर कुछ हल्की कसरत करें। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय हर 2-3 घंटे बाद थोड़ी देर रुककर पैदल चलें और गहरी सांस लें। इससे आपका रक्त संचार बेहतर होगा और आपको थकान कम महसूस होगी। इसके अलावा अपने साथ एक हल्का व्यायाम उपकरण भी रखें।

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#4 नींद पूरी करें यात्रा के दौरान सही मात्रा में नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो विमान के समय का सही उपयोग करें और सोने की कोशिश करें। सड़क मार्ग से यात्रा करते समय भी बीच-बीच में आराम करें और आंखों को आराम दें। इसके अलावा रात को जल्दी सोएं ताकि अगले दिन तरोताजा महसूस करें और आपकी ऊर्जा स्तर ऊंचा रहे। इससे आप अपनी यात्रा का भरपूर आनंद ले सकेंगे।