गर्मियों के दौरान बिल्ली की सांसों की गति को धीमा करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान पैंटिंग (सांसों का तेज चलना) कुत्तों के साथ-साथ बिल्लियों के लिए भी एक सामान्य प्रतिक्रिया है। हालांकि, पैंटिंग की अधिकता बिल्लियों के लिए खतरनाक हो सकती है। यह उनके शरीर के तापमान के असंतुलित होने का संकेत दे सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी बिल्ली के पैंटिंग के कारणों को समझें और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सही कदम उठाएं। आइए इसके लिए कुछ तरीके जानते हैं।
#1
ठंडी जगह पर रखें
बिल्ली की सांसों की गति को धीमा करने का कारण अधिक गर्मी हो सकता है, इसलिए उन्हें ठंडी जगह पर रखें। उन्हें AC या पंखे के पास रखें, ताकि उन्हें ठंडक मिले। अगर आपके पास AC नहीं है तो कूलर या पंखे का इस्तेमाल करें और कमरे में अच्छी हवा का प्रवाह रखें। इसके अलावा बिस्तर के नीचे ठंडा फर्श या अन्य ठंडी जगहों पर उसे रखने की कोशिश करें। इससे आपकी बिल्ली को आराम मिलेगा।
#2
पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें
अपनी बिल्ली के लिए ताजा और ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। पानी की मात्रा अधिक होने से उनकी प्यास जल्दी बुझती है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। इसके अलावा बिल्लियों को हाइड्रेटेड रखने के लिए उन्हें पानी में बर्फ का टुकड़ा डालकर दें या फिर पानी में थोड़ा नारियल पानी मिलाकर दें। इससे उनकी प्यास भी बढ़ेगी और शरीर का तापमान भी संतुलित रहेगा। समय-समय पर उनके बर्तन का पानी बदलते रहें।
#3
ठंडी फर्श या बिस्तर बनाएं
बिल्लियों को ठंडा रखने के लिए ठंडी फर्श या बिस्तर बनाना एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए आप बर्फ या ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ को एक टोकरी में रखें और उसे अपनी बिल्ली के पास रखें, ताकि वह उस पर लेट सके। इसके अलावा आप ठंडे वस्त्रों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपकी बिल्ली को ठंडक मिलेगी और वह आराम महसूस करेगी।
#4
ठंडा खाना दें
गर्मियों के दौरान बिल्लियों को ठंडा खाना देना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठंडा खाना खाने से उनकी प्यास बढ़ती है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। आप अपनी बिल्ली को ठंडा पानी, नारियल पानी या फिर बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ खाना दे सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें ठंडे फल, जैसे तरबूज या खरबूज भी खिला सकते हैं। इससे उनकी प्यास भी बढ़ेगी और शरीर का तापमान भी संतुलित रहेगा।
#5
व्यायाम कराएं
गर्मियों के दौरान अपनी बिल्ली को कम व्यायाम कराएं, ताकि उनका शरीर अधिक थके नहीं और सांसों की गति का तेज होना कम हो जाए। आप उन्हें घर के अंदर ही खेलाने का प्रयास करें या फिर सुबह-सुबह या शाम के समय बाहर घुमाने ले जाएं, जब सूरज की रोशनी कम हो। इन तरीकों से आप अपनी बिल्ली की पैंटिंग को नियंत्रित कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं।