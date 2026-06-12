बिल्ली की सांसों की गति को धीमा करने के तरीके

गर्मियों के दौरान बिल्ली की सांसों की गति को धीमा करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 01:55 pm Jun 12, 202601:55 pm

क्या है खबर?

गर्मियों के दौरान पैंटिंग (सांसों का तेज चलना) कुत्तों के साथ-साथ बिल्लियों के लिए भी एक सामान्य प्रतिक्रिया है। हालांकि, पैंटिंग की अधिकता बिल्लियों के लिए खतरनाक हो सकती है। यह उनके शरीर के तापमान के असंतुलित होने का संकेत दे सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी बिल्ली के पैंटिंग के कारणों को समझें और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सही कदम उठाएं। आइए इसके लिए कुछ तरीके जानते हैं।