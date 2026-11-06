धूल और प्रदूषण से आंखों को सुरक्षित रखने के तरीके

धूल और प्रदूषण से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 11:30 am Nov 06, 202611:30 am

क्या है खबर?

आंखें हमारे चेहरे की जान होती हैं, लेकिन धूल और प्रदूषण के कारण ये काफी प्रभावित होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं या सड़क पर लंबे समय तक रहते हैं। धूल और प्रदूषण के कण आंखों में चले जाने से आंखों में जलन, खुजली और लालिमा हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।