धूल और प्रदूषण से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
आंखें हमारे चेहरे की जान होती हैं, लेकिन धूल और प्रदूषण के कारण ये काफी प्रभावित होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं या सड़क पर लंबे समय तक रहते हैं। धूल और प्रदूषण के कण आंखों में चले जाने से आंखों में जलन, खुजली और लालिमा हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
आंखों को ढककर रखें
आंखों को धूल और प्रदूषण से सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन्हें ढककर रखें।
अगर आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं तो बाहर निकलते समय और घर लौटते समय चश्मा या धूप का चश्मा पहनना न भूलें। इससे न केवल आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित होगा कि आप धूल और प्रदूषण के संपर्क में कम आएं।
इसके अतिरिक्त ये आंखों को आकर्षक लुक देने में भी मदद कर सकते हैं।
#2
स्कार्फ का करें इस्तेमाल
अगर आपके पास चेहरा ढकने के लिए कोई चीज नहीं है तो बाहर निकलते समय अपने चेहरे के चारों ओर एक साफ और सूती स्कार्फ लपेटें।
यह न केवल धूल और प्रदूषण के कणों को आंखों के पास बसने से रोकेगा, बल्कि आंखों को एक अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान करेगा।
इसके अलावा स्कार्फ पहनने से आप ठंड से भी सुरक्षित रहेंगे। आप चाहें तो इस तरह से अपने सिर को भी ढक सकते हैं।
#3
आंखों को बार-बार न छुएं
अगर आप अपनी आंखों को बार-बार छूते हैं तो आज से ही इस आदत को सुधारने की कोशिश करें क्योंकि हाथों में मौजूद कीटाणु और धूल और प्रदूषण के कण आंखों में चले जाने से उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे आंखों में जलन और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
अगर आपको आंखों में खुजली महसूस होती है तो उन्हें बार-बार खींचने या रगड़ने की बजाय ठंडे पानी से धो लें।
#4
घर पर रहें
अगर संभव हो तो घर से बाहर निकलने से बचें, खासकर जब हवा में धूल और प्रदूषण के कण ज्यादा होते हैं।
आजकल मौसम का हाल बताने वाली कई ऐप्स हैं, जिनसे आप घर से बाहर निकलने से पहले हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आपको घर से बाहर निकलना जरूरी है तो अपने चेहरे को एक मास्क से ढक लें। इससे आप धूल और प्रदूषण के संपर्क में कम आएंगे।
#5
आंखों को करें साफ
अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ा है तो अपने घर लौटने के बाद सबसे पहले अपने हाथों को साफ पानी से धो लें, फिर अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें।
इसके बाद ठंडे पानी में रूई को भिगोकर अपनी आंखों पर रखें। इससे आंखें ताजगी महसूस करेंगी और वे कीटाणुओं और धूल और प्रदूषण के कणों से सुरक्षित रहेंगी।
आंखों की देखभाल के लिए यह एक अच्छा तरीका हो सकता है।