यात्रा के दौरान त्वचा और बालों को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
यात्रा करना एक मजेदार अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके दौरान त्वचा और बालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यात्रा के दौरान प्रदूषण, धूप, नमी और अन्य कारणों से त्वचा और बालों की देखभाल करना जरूरी हो जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप यात्रा के दौरान अपनी त्वचा और बालों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#1
धूप से बचाव के लिए क्रीम का इस्तेमाल
चाहे आप किसी भी मौसम में यात्रा कर रहे हों, धूप से बचाव के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना न भूलें।
सूरज की हानिकारक किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए अपने चेहरे और हाथ-पैरों पर धूप से बचाव के लिए क्रीम लगाएं। हर 2-3 घंटे में इसे फिर से लगाएं, खासकर जब आप बाहर हों।
यह आपकी त्वचा को धूप से बचाने के साथ-साथ उसे नमी भी प्रदान करेगा।
#2
पर्याप्त पानी पीना
यात्रा के दौरान पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी पीना न केवल आपके शरीर को तरोताजा रखता है, बल्कि यह आपकी त्वचा को भी नमी देता है।
यात्रा के दौरान कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें।
इससे आप थकान और पानी की कमी से बच सकेंगे।
#3
मेकअप से बचें
यात्रा के दौरान जितना संभव हो सके मेकअप करने से बचें। मेकअप त्वचा पर बोझ डाल सकता है और यात्रा के दौरान असुविधाजनक हो सकता है।
अगर आपको किसी खास मौके पर मेकअप करना ही है तो हल्का मेकअप चुनें और रात को सोने से पहले अच्छे से साफ कर लें। इससे आपकी त्वचा को आराम मिलेगा और वह स्वस्थ रहेगी।
इसके अलावा बिना मेकअप के भी आप प्राकृतिक सुंदरता को निखार सकते हैं।
#4
बालों को ढककर रखें
यात्रा के दौरान बालों को धूल-मिट्टी और प्रदूषण से बचाना जरूरी है। इसके लिए आप टोपी या दुपट्टा पहन सकते हैं, जो आपके बालों को ढक देगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा।
अगर संभव हो तो यात्रा के दौरान बालों को खुला न रखें क्योंकि इससे वे अधिक उलझ सकते हैं और टूटने की संभावना बढ़ जाती है।
इसके अलावा बालों को ढककर रखने से उन्हें धूप और धूल-मिट्टी से भी बचाया जा सकता है।
#5
नियमित रूप से त्वचा को नमी दें
यात्रा के दौरान नियमित रूप से त्वचा को नमी देना जरूरी है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा और उसे सूखने से बचाएगा, खासकर अगर आप एयर कंडीशनर वाले स्थान पर रह रहे हों तो नमी देने वाले उत्पाद का उपयोग करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एयर कंडीशनर हवा को सूखा बनाता है, जिससे त्वचा की नमी कम हो जाती है।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं।