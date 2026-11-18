यात्रा के दौरान नियमित रूप से त्वचा को नमी देना जरूरी है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा और उसे सूखने से बचाएगा, खासकर अगर आप एयर कंडीशनर वाले स्थान पर रह रहे हों तो नमी देने वाले उत्पाद का उपयोग करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एयर कंडीशनर हवा को सूखा बनाता है, जिससे त्वचा की नमी कम हो जाती है।

इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं।