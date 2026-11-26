खाना बनाते समय रसोई को गंदा होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
खाना बनाते समय अक्सर रसोई गंदी हो जाती है और बाद में उसे साफ करना एक मुश्किल काम हो जाता है। इससे बचने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपनी रसोई को खाना बनाते समय भी साफ-सुथरी रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर न केवल आपका समय बचेगा बल्कि आपकी रसोई भी हमेशा चमकती रहेगी।
#1
पहले से तैयार करें सामग्री
खाना बनाने से पहले सारी सामग्री तैयार कर लें। सब्जियों को धोकर काट लें, मसालों को मापकर एक जगह रख लें और बर्तन भी पहले से तैयार कर लें।
इससे खाना बनाते समय बार-बार रसोई छोड़कर सामग्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी रसोई ज्यादा गंदी नहीं होगी।
इसके अलावा आप अपने काम को भी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से कर सकेंगे और खाना बनाने में कम समय लगेगा।
#2
छोटे-छोटे बिखरे सामान को तुरंत करें साफ
खाना बनाते समय अक्सर छोटे-छोटे सामान जैसे चम्मच, कटोरे आदि इधर-उधर गिर जाते हैं। इन्हें इधर-उधर छोड़ने की बजाय तुरंत ही सही जगह पर रख दें।
इससे रसोई में ज्यादा बिखराव नहीं होगा और बाद में साफ करने में समय नहीं लगेगा।
इस आसान तरीके से आपकी रसोई हमेशा साफ-सुथरी दिखेगी और आपको बार-बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#3
बर्तनों का उपयोग समझदारी से करें
खाना बनाते समय जितना संभव हो उतना कम बर्तनों का उपयोग करें, जैसे अगर आपको एक ही पकवान के लिए 2 बार चम्मच धोनी पड़ रही है तो आप पहले एक बार में सभी मसाले डालकर मिला लें और फिर दूसरी बार में पानी डालकर मिलाएं।
इससे आपको कम बर्तन धोने पड़ेंगे और रसोई ज्यादा गंदी नहीं होगी।
#4
कपड़े का उपयोग करें
खाना बनाते समय एक साफ कपड़ा अपने पास रखें और बार-बार हाथ धोने की बजाय उसी से हाथ पोंछ लें। इससे आपकी रसोई ज्यादा गंदी नहीं होगी और आपको बार-बार हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस सरल तरीके से आपकी रसोई हमेशा साफ-सुथरी दिखेगी और आपको बार-बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#5
रसोई के डिजाइन पर ध्यान दें
अगर आपकी रसोई बहुत बड़ी नहीं है तो उसमें ऐसे कैबिनेट्स लगवाएं, जिनमें चीजें आसानी से रखी जा सकें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सकें।
इसके अलावा रसोई में ऐसी व्यवस्था रखें जिससे चीजें आसानी से मिल सकें और बार-बार इधर-उधर ढूंढना न पड़े।
इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपनी रसोई को साफ रख सकते हैं बल्कि खाना बनाने का समय भी बचा सकते हैं।