सिकल सेल रोग से बचना

सिकल सेल रोग से बचाव के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बने रहेंगे सेहतमंद

लेखन सयाली 12:59 pm Sep 12, 202612:59 pm

क्या है खबर?

सिकल सेल रोग एक गंभीर बीमारी है, जो परिवार से जुड़ी होती है और शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं का आकार बदल देती है। इस बीमारी के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और यह सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि, कुछ आसान उपाय अपनाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस लेख में हम ऐसे ही 5 उपायों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेंगे।