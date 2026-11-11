कम समय में सेहतमंद भोजन तैयार करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
अधिकतर लोग सेहतमंद भोजन का महत्व समझते हैं, लेकिन कामकाज और अन्य जिम्मेदारियों के कारण पौष्टिक भोजन बनाने में समय लग जाता है। ऐसे में लोग या तो बाहर का खाना खा लेते हैं या फिर जंक फूड को प्राथमिकता देने लगते हैं। अगर आप भी इसी तरह से पौष्टिक भोजन बनाते हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप कम समय में सेहतमंद भोजन तैयार कर सकते हैं।
#1
मेनू की पहले से योजना बनाएं
सेहतमंद भोजन बनाने के लिए सबसे पहले मेनू की योजना बनाना जरूरी है।
इसके लिए आप हफ्तेभर का मेनू पहले से तैयार कर लें। इससे आपको रोजाना के हिसाब से खरीदारी करने और भोजन बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
इसके अलावा आप अपनी पसंद के अनुसार पोषक तत्वों से भरपूर खाने की चीजों को शामिल कर सकते हैं। इससे आप संतुलित आहार ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#2
एक साथ कई व्यंजन बनाएं
अगर आप एक साथ कई व्यंजन बना लेंगे तो इससे आपका काफी समय बचेगा।
उदाहरण के लिए अगर आप दाल और सब्जी बना रहे हैं तो साथ में चावल भी बना लें। इसी तरह अगर आप रोटी बना रहे हैं तो साथ में परांठे भी बना लें।
इसके अलावा आप अपने हिसाब से कई अन्य खाने की चीजें भी बना सकते हैं। इससे आप रोजाना के हिसाब से खाना बनाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे।
#3
पहले से सब्जियां काटकर रखें
सब्जियां काटने में काफी समय लग जाता है, इसलिए उन्हें पहले से काटकर रख लें।
इसके लिए आप सब्जियों को धोकर छीलें, फिर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर एयरटाइट डिब्बे में रखें। इससे जब भी आपको सब्जियों का इस्तेमाल करना होगा तो आपको उन्हें दोबारा नहीं काटना पड़ेगा और आपका काफी समय बचेगा।
इसके अलावा आप सब्जियों को हल्का उबालकर भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे उनका पोषण बरकरार रहेगा और वे लंबे समय तक ताजा रहेंगी।
#4
बहुउपयोगी रसोई के उपकरणों का करें इस्तेमाल
आजकल बाजार में कई ऐसे रसोई के उपकरण मौजूद हैं, जो खाना बनाने का काम आसान बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए आप सब्जियां काटने के लिए फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सब्जियों को उबालने के लिए प्रेशर कुकर या स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप चावल बनाने के लिए चावल कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके लिए सेहतमंद भोजन बनाना आसान हो जाएगा।
#5
समूह में खाना बनाएं
अगर आपके परिवार में ज्यादा लोग हैं तो आप समूह में खाना बना सकते हैं।
इसके लिए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खाना बना सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा बल्कि खाना भी जल्दी तैयार हो जाएगा।
इसके अलावा समूह में खाना बनाने से सभी को एकसाथ बैठकर खाने का मौका मिलेगा, जिससे परिवार के बीच प्यार और एकता बढ़ेगी। इस तरह आप कम समय में सेहतमंद भोजन तैयार कर सकते हैं।