माइक्रोवेव को प्राकृतिक रूप से साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

माइक्रोवेव एक अहम रसोई उपकरण है, लेकिन इसे साफ करना कई बार मुश्किल लगता है। कई लोग माइक्रोवेव की सफाई के लिए कठोर रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्राकृतिक तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने माइक्रोवेव को बिना किसी नुकसान के साफ कर सकते हैं और उसे नया जैसा बना सकते हैं।

#1 नींबू का रस और पानी मिलाकर करें सफाई नींबू का रस और पानी मिलाकर एक घोल तैयार करें और इसे एक कटोरे में डालें। इस घोल को माइक्रोवेव में रखें और उसे उच्च तापमान पर 5 मिनट तक चलाएं। इससे भाप बनेगी, जो अंदर की गंदगी को नरम कर देगी, फिर एक साफ कपड़े से माइक्रोवेव को पोंछें। यह तरीका न केवल गंदगी हटाएगा, बल्कि बदबू भी दूर करेगा और माइक्रोवेव को नया जैसा बना देगा।

#2 सिरका का करें इस्तेमाल सिरका एक प्राकृतिक सफाई सामग्री है, जिसका उपयोग आप अपने माइक्रोवेव को साफ करने के लिए कर सकते हैं। एक कपड़े में थोड़ा सिरका लगाकर उससे माइक्रोवेव की सतह को रगड़ें। इससे जिद्दी दाग हट जाएंगे और कीटाणु भी मर जाएंगे। अगर दाग बहुत पुराने हों तो थोड़ी देर के लिए सिरका लगाने के बाद उसे पानी से पोंछ लें। यह तरीका सस्ता और असरदार है।

Advertisement

#3 बेकिंग सोडा से करें सफाई बेकिंग सोडा एक बेहतरीन सफाई सामग्री है, जो गंदगी और चिकनाई को हटाने में मदद करता है। थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा लेकर उसे माइक्रोवेव की अंदरूनी सतह पर छिड़कें और 15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद गीले कपड़े से पोंछ लें। इससे न केवल गंदगी हटेगी बल्कि बदबू भी दूर होगी और माइक्रोवेव चमकदार दिखेगा।

Advertisement

#4 गर्म पानी का करें उपयोग गर्म पानी का उपयोग करके भी आप अपने माइक्रोवेव को आसानी से साफ कर सकते हैं। एक कटोरे में गर्म पानी भरकर उसे माइक्रोवेव में रखें और उच्च तापमान पर 2-3 मिनट तक चलाएं। इससे भाप बनेगी, जो अंदर की गंदगी को नरम कर देगी। इसके बाद एक साफ कपड़े से माइक्रोवेव को पोंछ लें। यह तरीका सस्ता और असरदार है।