वर्कआउट सेशन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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वार्म-अप करना न भूलें

वार्म-अप एक जरूरी हिस्सा होता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वार्म-अप करने से आपके शरीर की मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं और चोट लगने का खतरा कम होता है। इसके लिए आप हल्की दौड़, स्ट्रेचिंग या कुछ सरल व्यायाम कर सकते हैं। इससे आपका रक्त संचार भी बढ़ता है और आप अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं। वार्म-अप करने से आपका वर्कआउट भी अधिक असरदार बनता है और आप ज्यादा देर तक व्यायाम कर पाते हैं।