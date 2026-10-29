सोने के लिए बेडरूम को आरामदायक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

बेडरूम को शोर-शराबे से बचाए रखें ताकि आप आराम से सो सकें। अगर बाहर से आवाजें आती रहती हैं तो खिड़की के शीशे को डबल करें या पर्दे लगाएं, जो शोर को कम करें।

इसके अलावा एक छोटा फव्वारा या हवा को साफ करने वाला यंत्र भी मदद कर सकता है क्योंकि ये शोर को कम करते हैं और हवा को साफ बनाते हैं। इससे आपका बेडरूम हमेशा शांत और आरामदायक रहेगा, जिससे आपकी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।