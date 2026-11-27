सुबह की चाय को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सुबह की चाय हमारे दिन की शुरुआत को तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर बनाती है। अगर आप अपनी सुबह की चाय को और भी ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ सरल और प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे, जिनसे आपकी सुबह की चाय न केवल स्वादिष्ट बनेगी बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी।
#1
अदरक का करें इस्तेमाल
अदरक की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में खासतौर पर फायदेमंद होती है। यह पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।
अदरक की चाय पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और ठंड से बचाव होता है।
इसे बनाने के लिए एक छोटे टुकड़े अदरक को कूटकर पानी में डालें और उबालें, फिर इसमें चायपत्ती डालकर इसे कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद छानकर इसमें शहद मिलाकर पिएं।
#2
तुलसी का जोड़ें जादू
तुलसी कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है। यह तनाव को कम करने, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और शरीर को साफ करने में मदद करती है।
तुलसी की चाय बनाने के लिए ताजे तुलसी के पत्तों का उपयोग करें। इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।
यह चाय आपको मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करेगी।
#3
नींबू का तड़का लगाएं
नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है।
नींबू की चाय बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ी सी चायपत्ती डालकर उसे उबालें, फिर उसमें आधा नींबू निचोड़ें और थोड़ा शहद मिलाएं।
इसे पीने से न केवल आपकी चाय का स्वाद बढ़ेगा बल्कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगी।
#4
दालचीनी का करें सेवन
दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करती है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती है।
यह रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखती है, जिससे मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद होती है।
दालचीनी की चाय बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ी सी दालचीनी डालकर उसे उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी चायपत्ती डालें। इसे कुछ मिनट पकाने के बाद छानकर इसमें शहद मिलाकर पिएं।
#5
शहद मिलाकर पिएं
शहद प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है और इसमें कीटाणुनाशक गुण होते हैं, जो गले की खराश को ठीक करने में सहायक होते हैं।
शहद की चाय बनाने के लिए पहले अपनी पसंदीदा सामग्रियों जैसे अदरक या तुलसी आदि को पानी में डालकर उबालें, फिर उसमें थोड़ी सी चायपत्ती डालें और इसे कुछ मिनट पकाएं।
अब इसे कप में डालकर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और गर्मागर्म पिएं।