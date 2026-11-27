अदरक की तासीर गर्म होती है, जो सर्दियों में खासतौर पर फायदेमंद होती है। यह पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है।

अदरक की चाय पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है और ठंड से बचाव होता है।

इसे बनाने के लिए एक छोटे टुकड़े अदरक को कूटकर पानी में डालें और उबालें, फिर इसमें चायपत्ती डालकर इसे कुछ मिनट पकाएं। इसके बाद छानकर इसमें शहद मिलाकर पिएं।