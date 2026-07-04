बादाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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सलाद में करें शामिल

सलाद में बादाम शामिल करने से इसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ जाते हैं। आप अपने सलाद में कदूकस किए हुए बादाम डाल सकते हैं या फिर हल्के से भूनकर टुकड़े टुकड़े करके मिला सकते हैं। इससे सलाद न केवल कुरकुरा बनेगा बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। इस तरह का सलाद खाने से आपका खाना और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट हो जाएगा।