पहली बार हवाई यात्रा करने जा रहे हैं? इसे आसान बनाने के लिए अपनाएं ये तरीके

हवाई यात्रा करते समय कई लोग हवाई अड्डे पर काफी समय बिता देते हैं क्योंकि उनके पास समय कम या ज्यादा होता है। ऐसे में कई बार सामान जांच, बोर्डिंग पास, सुरक्षा जांच और सामान चेक-इन आदि के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। अगर आप हवाई यात्रा को आसान और मजेदार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही 5 उपाय बताते हैं।

#1 पहले से करें चेक-इन हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने के बाद सबसे पहले ऑनलाइन चेक-इन करें। इससे आप अपनी सीट चुन सकते हैं और सामान को पहले से चेक-इन भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बोर्डिंग पास भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको हवाई अड्डे पर समय बचाने में मदद मिलेगी। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है और इसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं।

#2 सामान को ठीक से पैक करें हवाई यात्रा के लिए सामान को ठीक से पैक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले यह जान लें कि आपके हवाई सेवा कंपनी कितने वजन तक का सामान ले जाने की अनुमति देती है। इसके बाद अपने सामान को इस तरह से पैक करें कि उसमें जरूरी चीजें सबसे ऊपर होनी चाहिए ताकि उन्हें आसानी से निकाल सकें। इसके साथ ही अपने सामान पर नाम और पता लिखें ताकि खोने पर आसानी से मिल सके।

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#3 समय पर हवाई अड्डे पर पहुंचे हवाई यात्रा के लिए समय पर हवाई अड्डे पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने उड़ान समय के अनुसार कम से कम 2-3 घंटे पहले ही हवाई अड्डे पर पहुंचें ताकि आप आराम से सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकें। इससे आपको जल्दी से सुरक्षा जांच और चेक-इन काउंटर पर पहुंचने का समय मिलेगा और आप तनावमुक्त रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई अनपेक्षित देरी होती है तो आपके पास पर्याप्त समय होगा।

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#4 सुरक्षा जांच प्रक्रिया को समझें हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच प्रक्रिया बहुत अहम होती है। इसके लिए अपने सामान को पहले से तैयार रखें और किसी भी धातु वस्त्र जैसे बेल्ट, घड़ी आदि को उतार लें। इसके अतिरिक्त अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी बाहर निकाल लें ताकि जांच जल्दी हो सके। अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षा जांच प्रक्रिया जल्दी हो तो अपने सामान को इस तरह से पैक करें कि उसमें धातु की कोई चीज न हो।