प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर घर को ऐसे रखें ताजा

प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर घर को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 06:00 am Nov 06, 202606:00 am

क्या है खबर?

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रख सकते हैं और घर से बाहर भी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाने से घर से प्रदूषण की गंध भी दूर हो जाएगी।