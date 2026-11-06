प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर घर को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर को प्रदूषण के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रख सकते हैं और घर से बाहर भी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाने से घर से प्रदूषण की गंध भी दूर हो जाएगी।
#1
कपूर का करें इस्तेमाल
कपूर की खुशबू प्रदूषण के कणों को कम करने में मदद कर सकती है। इसके लिए कपूर की कुछ टिकियां जलाएं और उन्हें पूरे घर में घूमा दें।
हालांकि, ध्यान रखें कि कपूर की टिकियों को जलाकर लंबे समय तक एक ही जगह पर न खड़े रहें क्योंकि इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
#2
नीम की पत्तियां आएंगी काम
नीम की पत्तियां कई फायदों से भरी होती हैं, जो घर को ताजगी देने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं।
इसके लिए नीम की कुछ पत्तियों को पानी में उबालकर उसका छिड़काव पूरे घर में करें। आप चाहें तो नीम की पत्तियों का पाउडर बनाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं।
#3
तुलसी का धूप या अगरबत्ती जलाएं
तुलसी भी कई फायदों से भरी होती है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के साथ घर को ताजा रखने में मदद कर सकती है। इसके लिए तुलसी की धूप या अगरबत्ती जलाएं और पूरे घर में घूमें।
आप चाहें तो तुलसी के पत्ते भी जलाकर पूरे घर में घूमा सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि तुलसी को जलाते समय ज्यादा न खड़े रहें।
#4
रेजिन का करें इस्तेमाल
रेजिन एक प्रकार का प्राकृतिक इत्र है, जो प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। यह घर में ताजगी बनाए रखने के साथ-साथ घर से गंध को दूर करने में भी मदद कर सकता है।
इसके लिए रेजिन को जलाएं और पूरे घर में घूमें। आप चाहें तो रेजिन के पाउडर का छिड़काव भी कर सकते हैं।
#5
लाल चंदन का धूप या अगरबत्ती जलाएं
लाल चंदन का इस्तेमाल कई औषधीय गुणों के लिए किया जाता है और यह घर को ताजगी देने के साथ-साथ प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाने में मदद कर सकता है।
इसके लिए लाल चंदन की धूप या अगरबत्ती जलाएं और पूरे घर में घूमें। आप चाहें तो लाल चंदन की पत्तियों का पाउडर बनाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं।