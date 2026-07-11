बिल्ली के पंजों को मानसून में साफ रखना

मानसून के दौरान अपनी बिल्ली के पंजों को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 06:35 pm Jul 11, 202606:35 pm

क्या है खबर?

मानसून के मौसम में नमी और मिट्टी के कारण बिल्लियों के पंजों पर संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए, यह जरूरी है कि आप अपनी बिल्लियों के पंजों को साफ और स्वस्थ रखें। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी बिल्लियों के पंजों की सफाई कर सकते हैं और उन्हें संक्रमण से बचा सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी बिल्लियों को स्वस्थ और खुश रख सकते हैं।