स्विच बोर्ड को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, नहीं होगी कोई दिक्कत
क्या है खबर?
स्विच बोर्ड हमारे घरों का अहम हिस्सा है, जो बिजली के उपकरणों को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसे सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने स्विच बोर्ड को सुरक्षित रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने घर को सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि बिजली के उपकरणों की उम्र भी बढ़ा सकते हैं।
#1
स्विच बोर्ड को ठीक से लगवाएं
स्विच बोर्ड को सही तरीके से लगवाना बहुत जरूरी है। इसे दीवार पर मजबूती से फिक्स करें ताकि यह हिलने-डुलने न पाए। अगर आपका स्विच बोर्ड ढीला है तो इसे फिर से लगवाएं।
इसके लिए किसी अनुभवी बिजली मिस्त्री की मदद लें ताकि यह सही से फिक्स हो सके। ध्यान रखें कि स्विच बोर्ड को बच्चों की पहुंच से दूर रखें ताकि वे अनजाने में किसी भी खतरे का सामना न करें।
#2
पानी से दूर रखें
स्विच बोर्ड को हमेशा पानी से दूर रखें। बाथरूम या रसोई के पास स्विच बोर्ड लगाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी बिजली के साथ मिलकर करंट का खतरा बढ़ा सकता है।
अगर आपके घर में ऐसे स्थान हैं जहां पानी का खतरा हो तो वहां स्विच बोर्ड न लगाएं।
इसके अलावा बारिश के मौसम में भी बाहर के स्विच बोर्ड्स का उपयोग करने से बचें। इससे आप बिना किसी चिंता के सुरक्षित रह सकते हैं।
#3
बच्चों को समझाएं
अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें स्विच बोर्ड का सही उपयोग सिखाएं। उन्हें बताएं कि कैसे स्विच ऑन-ऑफ करना चाहिए और किस प्रकार उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना न हो।
इसके अलावा बच्चों को यह भी समझाएं कि स्विच बोर्ड पर कभी भी गीले हाथों से न जाएं और न ही गीले कपड़े पहनकर स्विच बोर्ड का उपयोग करें। इससे वे सुरक्षित रहेंगे और किसी भी खतरे से बच सकेंगे।
#4
अतिरिक्त उपकरणों का उपयोग न करें
ज्यादा उपकरणों को एक साथ स्विच बोर्ड पर न लगाएं क्योंकि इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।
हर स्विच बोर्ड पर दी गई जानकारी का पालन करें और जरूरत पड़ने पर ही एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग करें।
एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग करते समय उसकी गुणवत्ता और उसकी क्षमता का ध्यान रखें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इससे आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
नियमित जांच करें
अपने स्विच बोर्ड की नियमित जांच करें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या समय रहते पता चल सके। अगर आपको कहीं से धुआं या अजीब गंध आए तो तुरंत बिजली बंद कर दें और बिजली मिस्त्री बुलाएं।
इसके अलावा स्विच बोर्ड पर कभी भी खुद से मरम्मत करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं।