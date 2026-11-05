सर्दियों में त्वचा को मुलायम और हाइड्रेट रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है ताकि आपके शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल सकें और त्वचा को अंदर से नमी मिल सके।

सर्दियों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, लेकिन यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें।

इसके अलावा आप नारियल पानी, ताजे फलों का रस या जड़ी-बूटी वाली चाय भी पी सकते हैं।