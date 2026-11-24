ठंडे पानी से नहाने से त्वचा और बालों की नमी कम हो सकती है, इसलिए सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना बेहतर होता है।

गुनगुने पानी से नहाने से खून का बहाव बढ़ता है और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद मिलती है।

इसके अलावा यह बालों को भी पोषण देता है, जिससे वे चमकदार और स्वस्थ दिखते हैं। नहाने के बाद त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड रखने के लिए मॉइस्चराइजर का उपयोग करें।