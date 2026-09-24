त्योहारों के मौसम में बालों को सेहतमंद और चमकदार बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

शैंपू करने के बाद कंडीशनर का उपयोग जरूर करें क्योंकि यह बालों को नमी प्रदान करता है और उन्हें मुलायम बनाता है।

कंडीशनर लगाने के बाद कुछ मिनट तक बालों पर छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। इससे बालों की चमक बनी रहती है और वे उलझते नहीं हैं।

इसके अलावा कंडीशनर का नियमित उपयोग बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें टूटने से बचाता है, जिससे आपके बाल सेहतमंद और चमकदार दिखते हैं।