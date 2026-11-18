पैरों को मुलायम और चिकना बनाने के लिए नियमित रूप से स्क्रब करना जरूरी है।

हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने पैरों पर स्क्रब करें। इसके लिए आप बाजार से तैयार स्क्रब खरीद सकते हैं या घर पर खुद भी बना सकते हैं।

घर पर बनाने के लिए चीनी, नारियल तेल और शहद का मिश्रण तैयार करें और इसे अपने पैरों पर लगाएं। इससे मृत त्वचा निकल जाएगी और रक्त का दौरा भी बढ़ेगा।