पैरों को मुलायम बनाए रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
पैरों की देखभाल करना उतना ही जरूरी है, जितना कि चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों की। मुलायम पैर न केवल देखने में अच्छे लगते हैं, बल्कि चलने में भी आरामदायक होते हैं। हालांकि, रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर अपने पैरों की देखभाल करना भूल जाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पैरों को मुलायम बना सकते हैं।
#1
नियमित रूप से करें स्क्रब
पैरों को मुलायम और चिकना बनाने के लिए नियमित रूप से स्क्रब करना जरूरी है।
हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने पैरों पर स्क्रब करें। इसके लिए आप बाजार से तैयार स्क्रब खरीद सकते हैं या घर पर खुद भी बना सकते हैं।
घर पर बनाने के लिए चीनी, नारियल तेल और शहद का मिश्रण तैयार करें और इसे अपने पैरों पर लगाएं। इससे मृत त्वचा निकल जाएगी और रक्त का दौरा भी बढ़ेगा।
#2
रोजाना नमी दें
स्क्रब करने के बाद नमी देना बहुत जरूरी है। यह त्वचा को सूखने से बचाता है। रात को सोने से पहले अपने पैरों पर अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें।
इससे त्वचा मुलायम बनेगी और सुबह उठकर आपके पैर चिकने महसूस होंगे।
इसके अलावा आप चाहें तो दिन में भी एक बार मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, खासकर अगर आप ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं।
#3
हफ्ते में एक बार करें पैडिक्योर
पैडिक्योर आपके पैरों को साफ और ताजगी भरा रखता है।
इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसमें अपने पैरों को 15-20 मिनट तक डुबोकर रखें। इससे थकान मिटेगी और दर्द भी कम होगा। इसके बाद रगड़कर मृत त्वचा निकालें और अच्छे से सूखा लें।
इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर आप चाहें तो पैडिक्योर के बाद नेल पेंट भी लगा सकते हैं, जिससे आपके पैर और भी खूबसूरत दिखेंगे।
#4
सही जूते पहनें
सही जूते पहनना भी बहुत जरूरी है क्योंकि गलत साइज या ढीले जूते पहनने से पैरों में छाले या दर्द हो सकता है। हमेशा अपने साइज के अनुसार फिटिंग वाले जूते खरीदें और पहनें।
इसके अलावा ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते समय सावधानी बरतें और लंबे समय तक उन्हें न पहनें।
अगर जरूरी हो तो बीच-बीच में आराम करें। इससे आपके पैर स्वस्थ रहेंगे और आप आरामदायक महसूस करेंगे।
#5
खान-पान पर दें ध्यान
स्वस्थ खान-पान आपके पूरे शरीर समेत पैरों के लिए भी अहम है इसलिए अपने खाने में विटामिन-A, विटामिन-E, प्रोटीन, कैल्शियम आदि शामिल करें ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ रहे।
हरी सब्जियां, फल, दूध उत्पाद आदि का सेवन करें और पानी खूब पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो।
इन तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने पैरों को मुलायम और चिकना बना सकते हैं। इनका नियमित पालन करें ताकि आपके पैर हमेशा सुंदर दिखें और स्वस्थ रहें।