कैश को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, चोरी होने की संभावना होगी कम

भले ही आजकल ऑनलाइन भुगतान करना कितना आसान हो गया है, फिर भी कई लोग नकद को प्राथमिकता देते हैं। नकद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सरल और प्रभावी तरीकों का पालन करना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने नकद को चोरी होने से बचा सकते हैं और इसे सुरक्षित रख सकते हैं। इन तरीकों से न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहेगा बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलेगी।

#1 पैसे को अलग-अलग हिस्सों में बांटें पैसे को एक जगह रखने की बजाय इसे अलग-अलग हिस्सों में बांट लें। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो इसे 5,000 रुपये एक जगह रखें और बाकी 5,000 रुपये किसी अन्य जगह पर। इससे अगर एक हिस्से की चोरी भी हो जाए तो आपके पास दूसरा हिस्सा सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा आप पैसे को अलग-अलग थैले या जेबों में भी रख सकते हैं, जिससे चोरी होने की संभावना कम हो जाएगी।

#2 छिपे हुए स्थान का चयन करें अपने पैसे को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें, जहां दूसरों की नजर न पड़े। उदाहरण के लिए अगर आप बाजार जा रहे हैं तो पैसे को अपनी जेब में न रखें बल्कि इसे अपनी बाजू या पैंट के अंदर रखें। इसके अलावा आप अपने पैसे को किसी छिपे हुए पॉकेट में भी रख सकते हैं, जो कि आपकी जैकेट या शर्ट के अंदर हो। इससे पैसे की चोरी होने की संभावना काफी कम हो जाती है।

Advertisement

#3 छोटे नोट्स का उपयोग करें बड़े नोट्स की बजाय छोटे नोट्स का उपयोग करें ताकि आपको हर बार बदलाव लेने की जरूरत न पड़े। इससे न केवल आपका नकद सुरक्षित रहेगा बल्कि आपको बाजार में बदलाव लेने की झंझट भी नहीं होगी। छोटे नोट्स का उपयोग करने से आप आसानी से खरीदारी कर सकते हैं और किसी भी दुकान पर बिना किसी परेशानी के भुगतान कर सकते हैं। साथ ही छोटे नोट्स रखने से आपके बटुए में जगह भी कम होगी।

Advertisement

#4 बैग या पर्स पर ध्यान दें अपने बैग या पर्स का चयन करते समय ध्यान रखें कि उसमें छिपी हुई जेब हों, जहां आप अपने पैसे सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा बैग या पर्स को हमेशा बंद रखें और उसे अपनी आंखों के सामने रखें ताकि कोई उसे खोल न सके। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हैं तो अपने बैग या पर्स को अपनी गोद में रखें या उसे अपनी पीठ पर कसकर बांधें ताकि कोई आसानी से उसे खोल न सके।