टीकाकरण की जानकारी भी आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए।

यह जानकारी बताती है कि किस सदस्य को कौन-कौन सी वैक्सीन लगी हुई है और कब अगली वैक्सीन लगानी है। इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके परिवार के सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं।

इसके अलावा इस जानकारी से डॉक्टरों को भी सही जानकारी मिलती है, जिससे वे बेहतर सलाह दे सकते हैं और उचित उपचार कर सकते हैं।