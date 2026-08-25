रोटी में प्रोटीन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, स्वाद में नहीं आएगा कोई बदलाव
क्या है खबर?
रोटी भारतीय खान-पान का एक अहम हिस्सा है। आमतौर पर इसे गेहूं के आटे से बनाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आप इसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं? हां, सही सुना आपने! कुछ सामग्रियों को मिलाकर आप अपनी रोटी में प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि रोटी में कौन-कौन सी सामग्रियां मिलाने से यह प्रोटीन से भरपूर हो सकती है और इसका पोषण बढ़ सकता है।
#1
मूंग दाल का आटा मिलाएं
मूंग दाल का आटा रोटी में प्रोटीन जोड़ने का एक अच्छा तरीका है। इसे सामान्य गेहूं के आटे के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से रोटी का स्वाद भी नहीं बदलता और यह अधिक पौष्टिक हो जाती है।
मूंग दाल का आटा पचाने में भी हल्का होता है, जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए सही है। इससे आपकी रोटी में अतिरिक्त प्रोटीन जुड़ता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
#2
सोयाबीन का आटा मिलाएं
सोयाबीन का आटा भी रोटी में प्रोटीन जोड़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसे भी गेहूं के आटे के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें।
सोयाबीन का आटा उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का स्रोत होता है, जो मांसाहारी आहार का विकल्प दे सकता है। इससे आपकी रोटी अधिक पौष्टिक बनती है और यह आपके शरीर को जरूरी अमीनो एसिड भी देती है।
सोयाबीन का आटा पचाने में भी हल्का होता है, जिससे यह सभी के लिए सही है।
#3
चना दाल का आटा मिलाएं
चना दाल का आटा भी रोटी में प्रोटीन जोड़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसे गेहूं के आटे के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से रोटी का स्वाद भी नहीं बदलता और यह अधिक पौष्टिक हो जाती है।
चना दाल का आटा पचाने में भी हल्का होता है, जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए सही है। इससे आपकी रोटी में अतिरिक्त प्रोटीन जुड़ सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।
#4
कद्दू के बीज का पाउडर मिलाएं
कद्दू के बीज का पाउडर भी रोटी में प्रोटीन जोड़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसे आटे में मिलाने से रोटी में न केवल प्रोटीन बढ़ जाता है, बल्कि इसमें मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व भी शामिल होते हैं।
कद्दू के बीज का पाउडर पचाने में हल्का होता है, जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए सही है। इससे आपकी रोटी अधिक पौष्टिक बनती है और यह आपके शरीर को जरूरी मिनरल्स देती है।
#5
दूध या दही का उपयोग करें
दूध या दही का उपयोग करके भी आप अपनी रोटी को अधिक पौष्टिक बना सकते हैं। इनका उपयोग करने से रोटी में कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है।
इससे आपकी रोटी का स्वाद भी बढ़ता है और यह अधिक पौष्टिक बनती है। इन तरीकों से आप अपनी रोजमर्रा की रोटी को स्वादिष्ट के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक भी बना सकते हैं, जिससे आपका आहार संतुलित रहता है।