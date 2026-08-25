रोटी में प्रोटीन बढ़ाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, स्वाद में नहीं आएगा कोई बदलाव

कद्दू के बीज का पाउडर भी रोटी में प्रोटीन जोड़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इसे आटे में मिलाने से रोटी में न केवल प्रोटीन बढ़ जाता है, बल्कि इसमें मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी पोषक तत्व भी शामिल होते हैं।

कद्दू के बीज का पाउडर पचाने में हल्का होता है, जिससे यह सभी उम्र के लोगों के लिए सही है। इससे आपकी रोटी अधिक पौष्टिक बनती है और यह आपके शरीर को जरूरी मिनरल्स देती है।