रसोई में वेंटिलेशन को सुधारने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
रसोई घर का सबसे अहम हिस्सा होती है, जहां हम अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। हालांकि, पकाते समय उठने वाले धुएं और भाप से रसोई में हवा का सही प्रवाह होना जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रसोई में हवा के प्रवाह को काफी हद तक सुधार सकते हैं।
#1
एग्जास्ट फैन का करें चयन
एग्जास्ट फैन रसोई के धुएं और भाप को बाहर निकालने में मदद करता है। इसे चूल्हे के ऊपर लगाना चाहिए ताकि जब भी आप खाना बनाएं, एग्जास्ट फैन तुरंत धुएं को खींच ले।
बाजार में अलग-अलग आकार और क्षमता के एग्जास्ट फैन उपलब्ध हैं, जिन्हें अपने रसोई के आकार और जरूरत के हिसाब से चुनना चाहिए।
सही एग्जास्ट फैन आपके घर को धुएं और भाप से बचाएगा।
#2
खिड़कियों का सही इस्तेमाल करें
अगर आपकी रसोई में खिड़कियां हैं तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें।
खाना बनाते समय खिड़कियां खोल दें ताकि धुआं और भाप बाहर निकल सके।
अगर संभव हो तो रसोई की दो दीवारों पर खिड़कियां लगवाएं ताकि हवा का प्रवाह बना रहे। इससे हवा का प्राकृतिक प्रवाह बना रहेगा और रसोई में मौजूद नमी और धुआं बाहर निकल जाएगा, जिससे रसोई में ताजगी बनी रहेगी।
#3
खुली जगह बनाएं
रसोई में खुली जगह बनाना बहुत जरूरी है ताकि हवा आसानी से चल सके।
अगर आपकी रसोई छोटी है तो चूल्हे के आसपास ज्यादा सामान न रखें। इससे न केवल हवा चलती रहेगी बल्कि आप आसानी से काम भी कर पाएंगे।
इसके अलावा खुली जगह से रसोई में मौजूद नमी और धुआं भी बाहर निकल जाएगा, जिससे रसोई में ताजगी बनी रहेगी।
#4
सही उपकरणों का चयन करें
खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे कि गैस चूल्हा, ओवन आदि ऐसे होने चाहिए जो कम धुआं उत्पन्न करें।
इसके लिए इंडक्शन चूल्हा या एलपीजी गैस चूल्हा का इस्तेमाल करें क्योंकि ये कम धुआं छोड़ते हैं।
इसके अलावा ओवन भी ऐसे होने चाहिए जिसमें हवा बाहर निकालने की व्यवस्था हो, जिससे धुआं बाहर निकल सके। इससे आपकी रसोई साफ-सुथरी रहेगी।
#5
पौधों का रखें ध्यान
कुछ पौधे प्राकृतिक तरीके से हवा को साफ करते हैं। जैसे तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट आदि आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इन्हें रसोई के पास रखें ताकि ये धुएं सोख सकें और ताजगी प्रदान कर सकें।
इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी रसोई में बेहतर हवा का प्रवाह पा सकते हैं। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा बल्कि आपकी रसोई भी साफ-सुथरी रहेगी।