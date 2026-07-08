किसी को माफ करने के तरीके

किसी को माफ करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, मन होगा हल्का

लेखन अंजली 01:27 pm Jul 08, 202601:27 pm

क्या है खबर?

किसी को माफ करना एक जरूरी कदम है, जो हमारे मन की शांति और मानसिक सेहत के लिए बहुत अहम होता है। यह न केवल हमारे रिश्तों को सुधारता है, बल्कि हमें अंदरूनी सुकून भी देता है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं और सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हम सही तरीके से किसी को माफ कर सकते हैं।