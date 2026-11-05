सर्दियों के दौरान अच्छी नींद सुनिश्चित करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालें। इससे आपका शरीर एक नियमित लय में आ जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी।

सप्ताह के अंत में भी इस नियम का पालन करें ताकि आपकी नींद की आदतें बिगड़ न सकें।

यह तरीका आपके शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित रखता है और आपको तरोताजा महसूस कराने में मदद करता है। इससे आप दिनभर ऊर्जावान रहेंगे और आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी।