अधिक नमी भरे मौसम को सहन करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
नमी भरी गर्मी कई लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यह न केवल हमारे आराम को प्रभावित करती है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है। इस मौसम में पसीना जल्दी सूखता नहीं है, जिससे त्वचा में जलन हो सकती है। इसके अलावा इस मौसम में बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि अधिक नमी भरे मौसम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
#1
घर में रखें पौधे
घर में पौधे रखने से नमी को कम करने में मदद मिल सकती है। कुछ ऐसे पौधे हैं, जो विशेष रूप से नमी को कम करने में असरदार होते हैं जैसे कि मनी प्लांट, स्नैक प्लांट और एलोवेरा आदि।
ये पौधे न केवल हवा को साफ करते हैं, बल्कि नमी को भी कम करते हैं।
इनके अलावा इनसे घर का माहौल भी खुशनुमा लगता है। इसलिए अपने घर में इन पौधों को जरूर शामिल करें।
#2
ठंडक बनाए रखने के उपाय
अगर आप अत्यधिक नमी वाले मौसम में अधिक पसीना आने से परेशान हैं तो ठंडक बनाए रखने के उपाय करें। पंखा, कूलर या एयर कंडीशनर का उपयोग करें।
यह न केवल कमरे को ठंडा रखता है बल्कि नमी को भी कम करता है। हवा का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस पर रखना सबसे अच्छा होता है। इससे आप आरामदायक महसूस करेंगे और पसीना भी कम आएगा।
इसके अलावा ठंडक बनाए रखने का उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।
#3
हल्के और ढीले कपड़े पहनें
अधिक नमी वाले मौसम में कपड़े चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि वे हल्के और ढीले हों।
सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि वे त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं।
इसके अलावा ढीले कपड़े पहनने से शरीर को आराम मिलता है और पसीना भी जल्दी सूख जाता है।
इस तरह आप अधिक नमी वाले मौसम में भी आरामदायक महसूस कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
#4
पानी की कमी न होने दें
अधिक नमी वाले मौसम में पसीना बहुत अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें।
इसके अलावा नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो और ऊर्जा मिलती रहे। इससे आप थकान और पानी की कमी से बच सकते हैं और ताजगी महसूस कर सकते हैं।
#5
खाने-पीने का रखें ध्यान
अधिक नमी वाले मौसम में तैलीय और मसालेदार भोजन से बचें क्योंकि ये पाचन को प्रभावित कर सकते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं।
इसके बजाय हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, दाल-चावल या सूप लें। फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाएं ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलें।
इस तरह आप अधिक नमी वाले मौसम में स्वस्थ और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। सही खाने-पीने से आपका पाचन बेहतर रहेगा और जलन भी कम होगी।