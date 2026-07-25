अधिक नमी भरे मौसम को सहन करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

अगर आप अत्यधिक नमी वाले मौसम में अधिक पसीना आने से परेशान हैं तो ठंडक बनाए रखने के उपाय करें। पंखा, कूलर या एयर कंडीशनर का उपयोग करें।

यह न केवल कमरे को ठंडा रखता है बल्कि नमी को भी कम करता है। हवा का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस पर रखना सबसे अच्छा होता है। इससे आप आरामदायक महसूस करेंगे और पसीना भी कम आएगा।

इसके अलावा ठंडक बनाए रखने का उपयोग स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।