रसोई की महक को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
रसोई में खाना बनाते समय कई तरह की महकें उत्पन्न होती हैं, जिनसे छुटकारा पाना जरूरी है, खासकर अगर कोई नॉन-वेज बनाता है तो यह जरूरी हो जाता है कि रसोई से बदबू न आए। हालांकि, रसोई में आने वाली बदबू को दूर करने के लिए लोग कई तरह की महकदार चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे रसोई की सफाई नहीं होती है। आइए आज हम आपको रसोई की बदबू दूर करने के तरीके बताते हैं।
#1
नींबू के छिलके का करें इस्तेमाल
नींबू के छिलके से रसोई की महक को दूर किया जा सकता है।
इसके लिए नींबू के छिलके को कूड़ेदान में फेंकने की बजाय इसे कूड़ेदान के पास रखें। इससे रसोई से आने वाली बदबू दूर हो जाएगी।
अगर रसोई में फ्रिज रखा हुआ है तो उसमें भी नींबू के छिलके रखें।
इसके अलावा आप नींबू के छिलके को पानी में उबालकर भी रसोई की बदबू को दूर कर सकते हैं।
#2
बेकिंग सोडा आएगा काम
बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से भी रसोई की बदबू दूर की जा सकती है। इसके लिए एक कटोरी में बेकिंग सोडा डालकर उसे रसोई में रख दें।
बेकिंग सोडा हवा की गंध को सोख लेता है और इससे रसोई की बदबू दूर हो जाती है।
इसके अलावा आप बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर भी रसोई की बदबू दूर कर सकते हैं। इस विधि से रसोई की ताजगी बनी रहती है।
#3
सिरका है असरदार
सिरका एक असरदार उपाय है, जो रसोई की बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है।
इसके लिए एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसे रसोई के हर कोने में छिड़कें।
इसके अलावा आप पानी में सिरका मिलाकर भी रसोई की बदबू दूर कर सकते हैं। इस मिश्रण को रसोई के हर कोने में छिड़कें और कुछ देर रहने के बाद रसोई की सफाई कर दें।
#4
दालचीनी भी है मददगार
दालचीनी की महक से रसोई की बदबू दूर हो सकती है। इसके लिए एक पैन में पानी के साथ दालचीनी डालकर उबालें, जैसे ही पानी उबलेगा वैसे ही इसकी खुशबू से रसोई महकने लगेगी।
आप चाहें तो दालचीनी के पाउडर को रसोई के कोनों में भी छिड़क सकते हैं। इससे रसोई की बदबू दूर हो जाएगी।
इसके अलावा दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल खाने में भी किया जा सकता है।
#5
कॉफी के बचे हुए से भी दूर होगी बदबू
कॉफी के बचे हुए से भी रसोई की बदबू दूर हो सकती है।
इसके लिए एक कटोरी में कॉफी के बचे हुए डालकर उसे रसोई में रखें। इससे रसोई की बदबू दूर हो जाएगी। आप चाहें तो कॉफी के बचे हुए को पानी में मिलाकर भी रसोई की बदबू दूर कर सकते हैं।
इस मिश्रण को रसोई के हर कोने में छिड़कें और कुछ देर रहने के बाद रसोई की सफाई कर दें।